Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Pese a que sigue la incertidumbre con lo que podrá pasar con el empleo, debido al posible efecto del incremento en el salario mínimo, que podría desestimular la contratación de personal por un mayor costo de la nómina, los resultados del Grupo Éxito parecen estar siendo motivantes para la compañía como empleadora.

El grupo empresarial presentó sus resultados, según los cuales 2025 fue un año de desempeño excepcional, en el cual multiplicó por 10 su utilidad neta, que superó los 592 mil millones de pesos.

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito Foto: Johan Toro / Semana

En ese contexto, hay que destacar que el grupo, a través de la plataforma Magneto, anunció una convocatoria laboral, con la cual estaría buscando llenar más de 2.000 cupos para sus supermercados.

Las oportunidades serían para ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado, Rionegro, Bello, San Andrés y Providencia, entre otros.

Los puestos de trabajo que oferta el Grupo Éxito tienen salarios de hasta 7,4 millones de pesos y busca tanto personal técnico como profesional en diversas áreas, incluyendo auxiliares operativos.

Éxito le apuesta a nuevas estrategias Foto: Grupo Éxito

Así le fue a la compañía que busca personal

Según el informe de resultados presentado por el Grupo Éxito, registraron ingresos consolidados por $22 billones de pesos en 2025, lo que implica un crecimiento del 4 % (excluyendo el efecto cambiario) frente al mismo período del año anterior, siendo Colombia el principal motor de los ingresos consolidados del Grupo, con un aporte del 77% en los mismos.

El margen Ebitda recurrente al cierre de 2025 se ubicó en 8,8%, alcanzando los $1,9 billones de pesos, lo que representó crecimiento de 19,5% respecto a 2024 (excluyendo el efecto cambiario).

“Si bien los resultados de Grupo Éxito dan muestra de la transformación que ha tenido la compañía en los últimos dos años, la empresa seguirá trabajando para fortalecer su desempeño, y es además cautelosa y prudente frente a los retos que se avizoran en los diferentes países donde opera”.