Selección Colombia confirma último partido amistoso previo al Mundial 2026: rival definido

Este jueves, 16 de abril de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la Selección Colombia masculina de mayores enfrentará a Jordania como último duelo amistoso previo al Mundial United. Entregaron detalles por medio de su web oficial.

“La Selección Colombia Masculina de Mayores se medirá ante Jordania en el marco de la serie Countdown to 26, un ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones: Suiza, Australia, Colombia y Jordania”, reveló la FCF.

Y añaden: “La primera ronda de partidos se disputará el 6 de junio entre Suiza y Australia, mientras que la segunda se jugará el 7 de junio con el encuentro entre Colombia y Jordania”.

𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗮 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 «𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗱𝗼𝘄𝗻 𝘁𝗼 𝟮𝟲» 🔜💪



Nos mediremos ante Jordania en el marco de la serie “Countdown to ’26”, un ciclo de preparación que reúne a… pic.twitter.com/EIEa7JZW9c — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 16, 2026

El compromiso entre la Selección Colombia y Jordania será en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, concretamente en el Snapdragon Stadium. Afirman que allí arrancará su concentración de cara a lo que será la fase de grupos del Mundial 2026.

Tan pronto como acabe el compromiso amistoso ante Jordania, la Selección Colombia se desplazará a Guadalajara (México), donde será su campamento base, donde hará toda la preparación para hacer una buena cita orbital.

“Con este partido y de acuerdo con el criterio de nuestro cuerpo técnico, se cierra el ciclo de partidos preparatorios al inicio de la Copa del Mundo el 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán”, dijo al respecto el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF Foto: Mariano Vimos

Jordania también irá al Mundial 2026

Cabe recordar que se trata de un amistoso entre dos selecciones que jugarán en el Mundial 2026. Jordania quedó ubicada en el grupo J y allí enfrentará a Austria, Argelia y Argentina.

En contraste, la Selección Colombia integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y RD Congo. El duelo ante Jordania le servirá a Néstor Lorenzo para probar sus últimos ajustes en cancha y definir con qué futbolistas saldrá al terreno de juego.

Nómina de Selección Colombia en la última fecha Fifa, de marzo de 2026, donde enfrentaron a Croacia y Francia. Foto: Getty Images

La Selección Colombia tiene programado un amistoso de despedida ante Costa Rica el 29 de mayo en Bogotá, antes del juego contra Jordania. Los jugadores de la Tricolor se despedirán de los hinchas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.