Suena la caja registradora: así se está moviendo el comercio por el Mundial de Fútbol en Colombia

La cita global del Mundial de Fútbol, no solo es el evento deportivo más importante del planeta, también representa una creciente y dinámica actividad económica que impulsará distintos sectores productivos y comerciales.

Algunos cálculos estiman que, en el mundo, el evento –que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México- podría llegar a generar un impulso económico récord que se estima en más de 40.000 millones de dólares, y solo a la FIFA le representaría una suma superior a los 10.000 millones de dólares.

El impulso económico del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá puede ascender a los 40.000 millones de dólares. Foto: FIFA

Después de ocho años de ausencia, Colombia regresa a la cita mundialista de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, y con un equipo liderado por Luis Díaz, la figura del Bayern Múnich.

Por ello, la fiebre mundialista ya se siente en la economía colombiana, como lo explica un informe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. El comercio ha sido uno de los sectores más dinámicos en el aparato productivo colombiano, impulsado por uno de los principales motores de la economía nacional: el gasto de los hogares.

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En marzo, dice el análisis, el comercio extendió su fase de mejora al registrar un crecimiento de 13,4 % anual, el mejor resultado en seis meses. Si bien el área de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá ha señalado que este desempeño responde, en gran medida, a la mayor capacidad de compra de los hogares en bienes, derivada de un incremento salarial que ha superado con creces la inflación de bienes, la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha ejercido un impulso adicional.

Según estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), citados por IE, el fútbol en Colombia concentra altos niveles de seguimiento y consumo mediático, con millones de hogares sintonizando torneos nacionales y partidos de la selección Colombia, el equipo de todos.

“En este contexto, es habitual observar que, con la celebración del principal certamen del fútbol global, las ventas de equipos de sonido y video, como televisores, así como de equipos de informática, registren aumentos significativos”, señala el informe.

De acuerdo con cálculos de IE, desde 2010, las ventas de equipo audiovisual han crecido en promedio 7,2 % en años de Mundial, frente a 3% en años sin este evento. De forma similar, los equipos de informática han mostrado expansiones cercanas a 16 % en años de Copa Mundial de la FIFA, en comparación con un crecimiento de aproximado de 14 % en años sin el torneo.

De acuerdo con cálculos de IE, desde 2010, las ventas de equipo audiovisual han crecido en promedio 7,2% en años de Mundial, frente a 3% en años sin este evento. Foto: Getty Images

Para este año, en medio del contexto que representa la participación de la selección Colombia en el Mundial, los hogares han incrementado sus compras de equipos electrónicos, replicando el patrón observado en ciclos anteriores.

“En efecto, mientras el comercio en su conjunto registró un crecimiento anual de 10,8 % en el primer trimestre, los segmentos de equipos de sonido, video e informática crecieron más de 34 % frente a 2025, consolidándose como los de mejor desempeño. Este dinamismo ha sido tal que estos dos rubros explicaron cerca de 26 % del crecimiento total del comercio en los primeros tres meses del año”, agrega el informe.

Además, el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá destaca que el impacto de La Copa Mundial de la FIFA sobre la actividad económica no se limita al comercio.

Durante los meses de junio y julio, en los que se desarrolla el torneo, otros segmentos de servicios también suelen verse beneficiados. Entre ellos, se destaca el mayor dinamismo en servicios de comida, catering y bares, asociados a eventos de consumo colectivo.

El nuevo rumbo que tomará Carlos Mario Giraldo, tras dejar la presidencia de Grupo Éxito

En una entrevista tras el anuncio de su retiro del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, gerente de la operación en Colombia, señaló: “Voy a decir, sin falsa modestia, que el Éxito es el destino comercial del Mundial de Fútbol”. ¿Por qué? Giraldo explicó que es el único formato que tiene una línea “potente” en televisores, celulares, computadores y tablets, que es donde se ve el mundial. Además, tiene la ropa, con la licencia de Adidas, que produce las camisetas de las demás selecciones; es el principal vendedor de Panini, con el 22 por ciento de las láminas –unos 17 millones de ‘monas’- y, por si fuera poco, agregó, tiene también la carne y los productos frescos para los asados, y las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, que acompañan toda la celebración del mundial. “Todo eso bajo un solo techo. Nuestra apuesta al Mundial es toda”.

De acuerdo con sus cálculos, las marcas relacionadas con el evento global deben crecer durante dos meses y medio, comenzando desde mayo, por lo menos un 40 por ciento en las ventas, sobre la base del año anterior, lo que puede “impactar en un par de puntos probablemente la venta total de la organización”.

Para el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, las plataformas de apuestas en línea tienden a registrar aumentos relevantes en su actividad, como se evidenció durante el La Copa Mundial de la FIFA anterior, cuando este componente aportó de manera significativa al desempeño del sector de entretenimiento. “En este sentido, se anticipa que el gasto de los hogares se mantenga sólido durante los primeros siete meses del año, impulsado, en parte, por la Copa Mundial de la FIFA 26”, señala el informe.

Las plataformas de apuestas en línea tienden a registrar aumentos relevantes en su actividad con el Mundial. Foto: 123.rf

Hacia el futuro, frente al deterioro de las condiciones financieras locales, asociado al aumento de la inflación y de las tasas de interés en lo corrido del año, el estudio afirma que el gasto de los hogares en bienes ha encontrado soporte tanto en el mayor poder adquisitivo para la compra de bienes como en la celebración del Mundial de fútbol.

“Una parte relevante de estos factores podría diluirse después de julio, por lo que el resultado de las elecciones presidenciales y su impacto sobre las decisiones de consumo e inversión de los hogares será determinante para la trayectoria futura del consumo privado y, en consecuencia, del comercio”, concluye el análisis.