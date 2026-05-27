Estas son las características para que una moto sea cómoda para hacer viajes en Colombia

Dentro de las experiencias que los motociclistas de Colombia disfrutan bastante está realizar recorridos en carretera. La oportunidad de pasar por las vías del país, sentir la sensación del viento, observar los paisajes y tener una experiencia diferente a lo que se vive en las ciudades permite que sea único.

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No obstante, transitar en carretera implica largos trayectos de viaje, que ponen a prueba el diseño de la motocicleta. Incluso, varias de estas no están hechas con el objetivo de movilizarse en carreteras, sino de transitar en las ciudades.

Es en esos casos donde varias entidades de la industria automotriz emiten una serie de recomendaciones a los motociclistas, en donde comienzan a observar cuáles son los vehículos más indicados para emprender estos viajes de carretera.

¿Cómo saber que una moto es ideal para viajar en carretera?

De acuerdo con Auteco, existen varios tipos de motos que, aunque no están diseñadas para viajes en carretera, sí se adaptan bien en comparación con otros modelos.

Entre ellos se encuentran las motos touring, que son hechas principalmente para dar la mayor comodidad al motociclista; las motos sport touring, que mezclan aspectos de velocidad y confort; y las motos naked, que también se enfocan en el bienestar del conductor al manejar.

Contar con neumáticos adecuados y suspensiones equilibradas mejora la seguridad en carretera. Foto: Getty Images

Aparte de la comodidad, existen otros factores que indican que una moto tiene las condiciones necesarias para viajar en carretera. Una de ellas es el diseño del asiento, ya que debe tener suficiente espacio y ser lo suficientemente acolchonado para que el piloto pueda estar por varias horas conduciendo sin sentir alguna incomodidad.

Asimismo, la motocicleta debe tener una buena estabilidad, ya que al viajar a altas velocidades durante varios tiempos necesita de un buen control de la moto. En caso de que el vehículo no sea estable, puede comenzar a generar estrés y cansancio al conductor.

Los factores que indican que hay un mejor control de la moto son tener los chasis bien equilibrados, tener suspensiones capaces de absorber cualquier irregularidad y contar con unos neumáticos que permiten un buen agarre.

Otro elemento importante es que el motor de la motocicleta tenga la capacidad suficiente para realizar recorridos largos y que pueda mantener una velocidad estable durante mucho tiempo.

También es fundamental que la moto tenga protección contra el viento, ya que, al movilizarse por varias zonas en donde las condiciones climáticas varían, el piloto puede recibir cansancio por los vientos generados. Los carenados o parabrisas son opciones que permiten que el motociclista esté más cómodo.

Finalmente, una buena moto para carreteras lleva consigo un buen espacio para equipaje, donde maletas o accesorios facilitan bastante la planificación de los viajes largos.

Consejos para un viaje seguro en carretera

Auteco tiene una serie de consejos para que los motociclistas que viajen en las carreteras del país tengan mayor seguridad.

Entre ella se encuentra la planificación de descansos durante el recorrido, ya que permite descansar los músculos y refrescar la mente.

Una buena moto para carretera debe mantener velocidades estables y brindar confort al conductor. Foto: Getty Images

También se aconseja que el equipamiento del conductor sea el adecuado al clima donde va a realizar su recorrido; utilizar chaquetas impermeables y guantes es lo más recomendable.

Por último, antes de comenzar el trayecto, es puntual revisar el estado de la moto, ya que si presenta alguna falla o irregularidad, puede afectar el desarrollo del viaje.