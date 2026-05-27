Con inversión de $52 mil millones, MinTransporte e Invías entregan obras clave para la movilidad en Magdalena

El Gobierno Nacional, por medio de una alianza entre el Ministerio de Transporte e Invías-Findeter, realizó la entrega de las obras viales, sociales y ambientales ubicadas en el departamento de Magdalena.

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Este proyecto, que tuvo una inversión por más de $52.378 millones de pesos, beneficiará a más de 84.000 habitantes que se encuentran en Salamina, El Piñón, Palmarito, Carreto, La Romina, Sitionuevo, Guáimaro, Remolino, Real del Obispo y otras zonas aledañas.

Durante el proceso, la mayor intervención por parte de las entidades fue en la pavimentación de 5,78 kilómetros en la variante Aletna Palmarito - El Colegio, la cual fue construida para poder sustituir de manera definitiva el tramo que fue perdido de la vía nacional 2701 en La Romina, que fue afectado por la erosión del río Magdalena junto con el incremento de la isla El Tamarindo.

Las inversiones del Gobierno Nacional buscan fortalecer la movilidad y conectividad en diferentes corredores del Magdalena. Foto: Ministerio de Transporte - API

Dentro del desarrollo de la obra, la cual fue llevada a cabo por medio de un concreto hidráulico con aditivos especiales para resistir altas temperaturas, tuvo la construcción de 17 estructuras de drenaje, permitiendo una solución vial mucho más segura, resistente y adaptada a las condiciones hídricas que se presentan en la región.

Según la Ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, la implementación de esta nueva infraestructura en el departamento de Magdalena permite a los habitantes de la zona tener una mayor conectividad entre ellos, en donde los tiempos de desplazamiento por estos territorios se reducen en más del 50%.

El apoyo a las comunidades tras las obras

Mientras se llevaron a cabo las obras en Magdalena, las entidades encargadas también avanzaron en la sostenibilidad y participación comunitaria en la región.

Por medio de una certificación de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), se llegó a sembrar 275 árboles nativos. Además, se realizó la entrega de un vivero bioclimático de 120 m² en el municipio de El Piñón.

Más de 1.600 empleos fueron generados durante el desarrollo de las obras de infraestructura en Magdalena. Foto: Ministerio de Transporte - API

Por otro lado, el proyecto del Ministerio de Transporte e Invías realizó enfoques de sostenibilidad e integración comunitaria durante las obras, en donde se generaron alrededor de 1.600 empleos para ciudadanos del sector.

Asimismo, hubo intervenciones comunitarias con el objetivo de mejorar infraestructuras educativas, comedores escolares y múltiples canchas en los municipios de Salamina y Carreto.

“Estas obras hacen parte de una apuesta más amplia por recuperar la conectividad del Magdalena. Seguimos avanzando en corredores estratégicos y en los diseños técnicos que permitirán estructurar la intervención de más de 130 kilómetros hasta el Puente Pumarejo”, comentó el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez.

Las inversiones del Ministerio de Transporte forman parte de obras que hoy en día se están adelantando en varios corredores del departamento, como Plato Tenerife, Salamina - Guáimaro, Sitionuevo - Palermo y Real del Obispo.

Incluso, la vía que conecta con el municipio de Salamina integra otro proyecto más amplio, el cual contará con una inversión adicional de $210 millones de pesos para ampliar el corredor entre El Piñón y Guáimaro. El objetivo de este es mejorar la movilidad de transporte en la región.