La ministra de Transporte María Fernanda Rojas aseguró que el Gobierno nacional no terminó de manera anticipada el contrato para la concesión de Autopistas del Café.

Rojas hace ese pronunciamiento después de la advertencia de la Procuraduría sobre los riesgos en los que estaría incurriendo la administración de Gustavo Petro al tomar esa decisión, entre los que está la posibilidad de que el Estado colombiano sea objeto de responsabilidades legales futuras por esa determinación.

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Sin embargo, la ministra asegura que no se hizo una terminación anticipada del contrato, sino que la decisión del Ejecutivo habría sido comenzar el proceso de reversión de ese acuerdo que se sostenía con un actor privado.

“No hay terminación anticipada de Autopistas del Café. Según el contrato de concesión de 1997, se llegó a la etapa final y, por lo tanto, se inició la reversión, natural de todo contrato de concesión. Por supuesto, responderemos a todos los requerimientos de la Procuraduría“, expresó la funcionaria.

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La versión de la funcionaria contrasta con lo notificado por la Procuraduría, despacho que decidió iniciar un proceso de vigilancia preventiva sobre las decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Ministerio de Transporte en relación a las Autopistas del Café.

La Procuraduría le pidió al Gobierno “las acciones eficientes y oportunas y las medidas necesarias para evitar la materialización” de riesgos, entre los que consideran un posible incumplimiento del Estado con el privado con el que se suscribió el contrato, la suspensión de una obra estratégica para el país y la afectación a la sostenibilidad financiera del proyecto.

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El ente de vigilancia también le pidió al Ministerio de Transporte y a la ANI entregarle la información sobre el estado del contrato de concesión suscrito con Autopistas del Café para la rehabilitación y construcción de esa carretera y la operación, mantenimiento y prestación de los servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales.