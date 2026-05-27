El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas más delicados que enfrentan las regiones golpeadas por el conflicto armado y es la falta de docentes en territorios rurales donde las condiciones de seguridad siguen dificultando la permanencia del personal educativo.

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A través de un mensaje en su cuenta de X dirigido al ministro de Educación, Daniel Rojas, el mandatario cuestionó el funcionamiento del Sistema Maestro y aseguró que el mecanismo actual no está respondiendo con rapidez a las necesidades de las comunidades más apartadas del departamento.

“Es imposible seguir esperando que Sistema Maestro llene las plazas de las zonas apartadas y golpeadas con el conflicto”, escribió Arana en su cuenta de X, donde además insistió en que la lentitud de los procesos administrativos está dejando a cientos de estudiantes sin acceso oportuno a clases.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció el fin del paro armado del ELN. Foto: Semana/AFP

El gobernador explicó que uno de los principales obstáculos ocurre después de los concursos para ocupar las vacantes. Según indicó, aunque docentes de diferentes regiones del país participan y son seleccionados, varios terminan desistiendo de asumir los cargos cuando conocen las condiciones de seguridad de algunos municipios rurales.

“Concursan personas de todas partes del país (válido) pero luego algunas de ellas se autoamenazan y dejan a nuestros niños solos y sin poder estudiar”, afirmó el mandatario en el mensaje publicado en redes sociales.

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Yamil Arana llega a corregimiento del sur de Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA.

El pronunciamiento se produce en medio de las alertas que ha venido haciendo la administración departamental sobre la situación en varias zonas del sur de Bolívar y sectores de los Montes de María, donde persisten dificultades de orden público derivadas de la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con las autoridades departamentales se ha venido advirtiendo que las vacantes sin cubrir ya están afectando el calendario académico en algunos sectores rurales, especialmente en municipios como Simití, San Pablo y Morales.

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Ante ese panorama, Arana le pidió al Gobierno Nacional permitir mecanismos excepcionales para agilizar la contratación de maestros. La propuesta del gobernador apunta a que las entidades territoriales puedan realizar “nombramientos exprés” mientras se resuelven los procesos ordinarios de provisión de plazas.

La Gobernación sostiene que, en territorios afectados históricamente por la violencia, los tiempos administrativos terminan ampliando aún más las brechas educativas.

Gobernador Yamil Arana en consejo de Seguridad Foto: API

Según el mandatario, mientras las convocatorias avanzan y las vacantes vuelven a quedar desiertas, los estudiantes permanecen durante semanas, e incluso meses, sin clases.