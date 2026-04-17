Crisis de energía y el mensaje del gobernador de Bolívar: “Si yo fuera presidente, asumiría la mitad del costo”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció sobre el alto costo en las tarifas de energía en medio del encuentro Regiones Proponen (Región Caribe), realizado por la Federación Nacional de Departamentos en Cartagena.

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“Si yo fuera presidente de Colombia, asumiría desde el Estado la mitad del costo de la tarifa de energía en el Caribe colombiano”, dijo.

Asimismo, Arana sostuvo que es necesario que el próximo presidente o presidenta de Colombia tome en serio esta problemática que aqueja a esta zona del país, pues más del 25 % de los ingresos de los hogares es utilizado para el pago del servicio de energía.

“El próximo presidente o presidenta de Colombia debe solucionar de una vez por todas el problema de energía del Caribe. La Costa ha pagado Metro de Medellín, de Bogotá, alivios al sistema financiero, al gremio de cafeteros, etc., pero hoy que necesitamos resolver lo nuestro, poca gente aparece. En muchos municipios de la costa se va la luz todas las noches, se queman los electrodomésticos y, como si fuera poco, por lo caro que llega el recibo, se queda con el ahorro y hasta a veces la comida de nuestra gente”, agregó el mandatario.

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De igual manera, señaló que esta medida del Gobierno nacional que llegue debe mirarse como un acto de justicia para las personas que día a día cumplen con el pago de su consumo.

“El ahorro de los caribeños hoy se está quedando en el recibo de la energía. Esta es una realidad que no da espera y que exige soluciones de fondo”, puntualizó el gobernador Arana.

Operadores de Afinia. Imagen de referencia. Foto: Afinia

El gobernador de Bolívar indicó que es necesario que haya cambios de fondo en el modelo tarifario y regulatorio, porque ocurriría lo mismo con cualquier operador que llegue a prestar el servicio.

El gobernador hizo un llamado al Gobierno nacional, al Congreso de la República y a los distintos actores del sector energético para construir una solución estructural que garantice tarifas justas y sostenibles para los habitantes de la región Caribe.