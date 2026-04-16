Turista extranjera vivió incómodo momento en Cartagena por jóvenes: todo quedó en video y alcalde Dumek Turbay ofreció disculpas

Un incómodo momento vivió una turista extranjera a manos de un grupo de jóvenes que, al parecer, interpretaban rap, mientras ella caminaba por el Centro Histórico de Cartagena.

En las imágenes se observa a la mujer caminando sola, mientras los jóvenes le insistían que les diera dinero, por lo que a la turista no le quedó de otra que detenerse y empezar a sacar de su cartera billetes que les iba echando en unas gorras.

Tras viralizarse el video de lo ocurrido en redes sociales, algunos internautas rechazaron el asedio de los jóvenes con la turista, a quien no le quedó de otra que darles dinero para poder seguir caminando.

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“Esa turista no vuelve más a ese sitio y recomendará que no lo hagan. Hay mucho sitio muy bonito y tranquilo en otros países; Cualquier día les meten un palazo porque la persona a la que incomodan no está pasando por un buen momento. Pero seguro, el intolerante es aquella persona que se los quiere quitar de encima desde hace una cuadra o más y no estos atrevidos personajes; Eso no es bueno para el turismo las autoridades tiene que saberlo; Que vergüenza que pase esto en Colombia y eso hace alejar a Los turistas. Que tristeza de nuestro país”, comentaron algunos internautas.

#INCÓMODO. Video muestra a turista extranjera siendo "acorralada" por grupo de jóvenes raperos en C/gena intentando venderle sus rimas. La mujer intentó evadirlos en varias ocasiones, pero los sujetos persistieron, generando una situación incómoda que quedó registrada en cámaras. pic.twitter.com/t6uePCkXak — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 16, 2026

Luego de que el hecho se viralizara, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, compartió un mensaje a través de su cuenta en X en el que anunció acciones para controlar el acoso a turistas y, a la vez, ofreció excusas a la ciudadana extranjera.

“En nombre de la ciudad, ya ofrecemos disculpas a la visitante por lo ocurrido, con la plena garantía que tras las acciones a ejecutar estos penosos incidentes que no representan la experiencia en la ciudad, NO vuelvan a ocurrir. Por un turismo responsable, seguro y sostenible, en Cartagena avanzamos”, dijo Turbay.

El mandatario de los cartageneros también aseguró en su escrito en X que los jóvenes están siendo ubicados por la Policía.

“Hay rodando en redes un video donde un grupo de los llamados “raperos” del Centro Histórico, acosa a una turista. Hecho que lamentamos, condenamos, y sobre lo cual ya estamos tomando medidas: Su actuar no es más que coerción disfrazada de expresión cultural. Y ya lo habíamos hablado con varios grupos. Incumplieron. Conducta reiterada. Desde que recibimos el reporte, los implicados están siendo ubicados por las autoridades de PoliciaCtagena, este hecho vergonzoso NO lo dejaremos pasar, habrá consecuencias. Y no es persecución, es autoridad", indico Turbay.

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Sobre las acciones a tomar para que hechos como ese no vuelvan a ocurrir, Turbay anunció la instalación de una mesa de trabajo conjunta en la que participarán varias entidades.

“Se realizará una mesa de trabajo conjunta entre @gepmcartagena, la Oficina de Asuntos Étnicos de @secinteriorctg, el @PESCtg, @Ipcc_Cartagena y @secturismoctg, en primer lugar para dialogar y escucharlos, pero sobre todo para socializarles la ruta de intervención con controles, límites y compromisos que deberán asumir. Lo que contraríe lo pactado tendrá consecuencias severas. El seguimiento estricto a los compromisos que serán socializados a la opinión pública una vez culmine la mesa de trabajo, lo hará la gerencia de @gepmcartagena“, destacó el alcalde.