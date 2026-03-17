Un paseo turístico en la isla de Barú terminó en tragedia luego de que una médica perdiera la vida en medio de un accidente ocurrido durante una actividad náutica el pasado domingo 15 de marzo.

La víctima fue identificada como Julie Nataly Bohórquez Romero, ginecobstetra de 42 años, quien había llegado a Cartagena junto a varios colegas en un viaje de descanso. El grupo, vinculado al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, decidió realizar un recorrido en lancha hacia el sector de Agua Azul, donde alquilaron un flotador para recreación en el mar.

De acuerdo con el testimonio de uno de los médicos que la acompañaba, apenas iniciaban la actividad a bordo de un flotador cuando cayeron al agua.

“La lancha fue a recogerme, pero cuando vi el motor como a unos 30 centímetros de la cara, me sumergí. En eso, la lancha hizo un zigzag como para esquivarme, pero como iba con bastante velocidad, fue en esa maniobra que impactó a Julie”, relató Elkin David Cerchiaro, quien presenció el momento del accidente y habló en exclusiva con el diario El Universal.

Playa Blanca, en la isla Barú, Cartagena. Foto: Getty Images

Según esa versión, la embarcación se desplazaba a una velocidad considerable y, durante la maniobra, la hélice golpeó a la médica, provocándole lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Bohórquez Romero fue trasladada de inmediato a un centro asistencial en Cartagena, donde el personal médico intentó estabilizarla. “Se intervino, se aplicaron medidas como tubo de tórax, se reanimó, pero falleció por las heridas múltiples”, explicó Rafael Navarro, director del Dadis.

Las autoridades locales lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el caso es materia de investigación. La Alcaldía de Cartagena indicó que será la autoridad marítima la encargada de establecer con precisión las circunstancias del accidente.

Por su parte, la Dirección General Marítima informó que activó los protocolos de atención tras conocer la emergencia y anunció que adelantará las indagaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

La médica, madre de dos hijos y con más de 15 años de trayectoria profesional, era reconocida por su labor en el área de ginecología y obstetricia en el departamento de Caquetá. Su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de condolencia en el sector salud.