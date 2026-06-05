Hombre pretendía sacar dos ardillas en sus partes íntimas al extranjero por aeropuerto de Cartagena: una murió

La Policía Metropolitana de Cartagena dio a conocer que logró la captura de un hombre que pretendía traficar ardillas coloradas hacia el extranjero saliendo desde el aeropuerto internacional Rafael Núñez, en el departamento de Bolívar.

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De acuerdo con la información de las autoridades, el hoy capturado llevaba a los animales escondidos en sus partes íntimas y fue detectado cuando intentaba pasar los filtros de seguridad de la terminal aérea.

“Es el segundo caso detectado en el aeropuerto de Cartagena bajo esta modalidad de tráfico ilegal de fauna silvestre. Una de las especies falleció debido a las condiciones en las que era transportada”, detalló la Policía.

La Policía Nacional indicó que “se logró la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien pretendía trasladar de manera ilegal dos especímenes de fauna silvestre hacia el exterior del país”.

Las autoridades detectaron los animales en el aeropuerto de Cartagena. Foto: Policía de Cartagena.

Estos dos animales, que son dos ardillas coloradas (Sciurus granatensis), están valorados en más de 30 millones de pesos en el mercado ilegal de este tipo de especies.

“Las especies, protegidas por la legislación ambiental colombiana, eran transportadas adheridas a las partes íntimas del capturado, lo que evidencia una práctica cruel que vulnera el bienestar animal y constituye un grave atentado contra la biodiversidad nacional”, detalló la Policía.

El capturado es un hombre de 25 años y es natural del municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. “Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 328 y 339A del Código Penal, relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y muerte a animal”, informaron desde la Policía.

El hombre fue capturado en el aeropuerto de Cartagena por la Policía. Foto Getty. Foto: Getty Images

Asimismo, el animal decomisado fue puesto bajo custodia de la autoridad ambiental EPA Cartagena, entidad encargada de su valoración y proceso de recuperación.

“No permitiremos que nuestra biodiversidad sea objeto de tráfico ilegal. Continuaremos fortaleciendo los controles en aeropuertos, terminales y demás puntos estratégicos para proteger las especies silvestres y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los recursos naturales del país”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

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La Policía indicó que no cesarán con los controles en los diferentes puntos de la ciudad: “Estos resultados reafirman la importancia de la cooperación ciudadana y del trabajo interinstitucional para enfrentar el tráfico ilegal de fauna, un delito que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. La institución continuará actuando con firmeza para proteger la vida en todas sus formas”, finalizaron.