Indignación en Cartagena por mujer que dio a luz en plena calle después de que un hospital no la atendiera: alcalde se pronunció

La ciudad de Cartagena está enojada después de que una mujer tuvo que dar a luz en la calle porque, supuestamente, le negaron atención en el centro médico al que fue.

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La situación ocurrió en la Clínica Crecer, donde la mujer llegó para recibir atención porque su bebé iba a nacer. Sin embargo, al llegar al lugar, parece que no la dejaron entrar y se quedó esperando a que algún trabajador de la salud la asistiera.

En medio de esto, comenzó el trabajo de parto y, por lo mismo, la ahora madre tuvo que ser recostada en el suelo en plena calle y allí algunos de sus allegados le ayudaron a tener al niño.

De hecho, a través de redes sociales se ha conocido un video en el que se observa la indignante escena. Incluso, se ve a algunos integrantes del personal de salud mirando mientras todo ocurría. Por respeto a la madre y a su bebé, SEMANA se abstiene de compartir esta pieza audiovisual, que ha desatado gran indignación.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pronunció sobre el caso y, a través de su cuenta de X, mostró su desaprobación por lo ocurrido. “Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación“, señaló.

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El mandatario también anunció que le ordenó al director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, iniciar las investigaciones pertinentes y requerir al centro asistencial para que se brinden las explicaciones de por qué no se le prestó la atención a la mujer.

De igual manera, solicitó a los medios de comunicación y a las personas en general no compartir el video para proteger a la madre y a su bebé.

“Pronto daremos contexto y el resultado de la visita a la clínica. A través de la Alcaldía de Cartagena nos encargaremos de que la madre y su hijo (a) reciban todos los cuidados correspondientes”, concluyó.