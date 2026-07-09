Alcalde Dumek Turbay pide a Petro frenar cambios en la Policía de Cartagena: “Afectar estrategias”

En las últimas horas de este jueves, 9 de julio, se conoció la noticia de un posible remezón en la Policía Metropolitana de Cartagena, lo que haría salir al brigadier general Gelver Yecid Peña de su cargo como comandante de esta unidad policial.
Ante esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo un llamado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al general William Rincón, director de la Policía Nacional, para que no haya “un traslado abrupto que entorpezca los procesos y estrategias para combatir al crimen en Cartagena”.
Ha trascendido la información de un eventual traslado del comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general, Gelver Yecid Peña, lo cual nos genera profunda incertidumbre y consternación.— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) July 9, 2026
La relación interinstitucional con el general Peña al mando de la…
“La relación interinstitucional con el general Peña ha sido inmejorable y ha arrojado resultados altamente positivos en materia de seguridad. Aunque somos conscientes de que aún quedan grandes retos y asignaturas pendientes, Cartagena viene avanzando por el camino correcto gracias al trabajo coordinado entre la Policía y el Distrito”, manifestó Turbay.
El mandatario recordó que, de acuerdo con los reportes oficiales, varios indicadores de criminalidad en Cartagena muestran una tendencia de reducción desde 2024, resultados que atribuyó al trabajo conjunto entre las autoridades locales y la Policía Metropolitana.
Turbay pidió que el brigadier general Peña se pueda mantener en este cargo y seguir trabajando articuladamente en la seguridad de los cartageneros.
“Un remezón en el liderazgo policial en Cartagena, interrumpir de manera abrupta este proceso significaría afectar campañas, planes, estrategias y acciones que hoy vienen dando resultados en la lucha contra el delito y en la preservación de la convivencia ciudadana”, expresó el alcalde Turbay.
Turbay señaló que la solicitud no responde únicamente a una valoración institucional, sino también al sentimiento de numerosos sectores ciudadanos y gremios empresariales que reconocen los avances alcanzados en materia de seguridad y consideran importante garantizar la continuidad del liderazgo que hoy ejerce la Policía Metropolitana.
Finalmente, reiteró la disposición de la Administración Distrital de seguir trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para consolidar una Cartagena cada vez más segura, con mejores condiciones de convivencia y mayor confianza para sus habitantes y visitantes.