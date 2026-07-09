Polémica decisión de la Fifa para el partido de Francia vs. Marruecos: no gustó y hay reclamos

Este jueves 9 de julio arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 con el partido de Francia vs. Marruecos en Boston. Los Bleus son favoritos para conseguir el tiquete a las semifinales, pero al frente tienen un rival acostumbrado a dar batacazos.

España vs. Bélgica: canal y hora para ver el partido por cuartos de final del Mundial 2026

Lista de partidos por Directv, Caracol y RCN: así transmitirán los cuartos del Mundial 2026

La polémica se empezó a formar antes del pitazo inicial. La Fifa designó un cuerpo arbitral completamente argentino, encabezado por el experimentado árbitro Facundo Tello.

Esa noticia ha caído mal en la prensa francesa, que reclama por garantías arbitrales para buscar su clasificación a la próxima fase.

Facundo Tello será el árbitro central de Francia vs. Marruecos en Boston. Foto: FIFA

“¿Generará la decisión de confiar el arbitraje del partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos al argentino Facundo Tello tanta polémica como la que supuso enviar al francés François Letexier a arbitrar el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto este martes? Muchos argentinos se mostraron indignados por esa elección y no dudaron en acusar al árbitro francés de graves deficiencias y un pasado escandaloso”, preguntó L’Equipe.

RMC Sport fue mucho más contundente con su crítica y aseguró que “la Fifa se muestra descarada” con esta decisión. “Si bien los argentinos no estaban contentos con el nombramiento de François Letexier como árbitro para el partido de octavos de final de la selección campeona del mundo contra Egipto el martes, la federación internacional anunció que un argentino arbitraría el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos”.

Gustavo Puerta rompe el silencio sobre la eliminación de Colombia: se desahogó en redes

“Esta decisión inevitablemente genera interrogantes. Cabe destacar que, por primera vez desde el inicio de este Mundial, los árbitros asistentes serán del mismo país que el árbitro principal”, apuntaron en Foot Mercato.

Los hinchas de Francia temen que Tello sea protagonista del partido contra Marruecos y pueda terminar como responsable de una eventual eliminación.

Los ánimos entre franceses y argentinos vienen caldeados desde la final del Mundial Catar 2022, dirigida por el árbitro polaco Szymon Marciniak. En ese partido hubo penales para ambos lados, pero la polémica se centró en el toque de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María en el primer tiempo.

Kylian Mbappé es figura y goleador de Francia en este Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Deschamps no hace comentarios

A Didier Deschamps, técnico de Francia, le preguntaron sobre la designación arbitral y prefirió no hacer comentarios al respecto, centrando su atención en las fortalezas de Marruecos como rival.

“Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros”, declaró el DT.

Deschamps considera que “evidentemente siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible”.