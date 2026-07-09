España vs. Bélgica: canal y hora para ver el partido por cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue su curso con los cuartos de final. Este viernes, 10 de julio, se jugará un partidazo en Los Ángeles entre España y Bélgica, dos selecciones plagadas de figuras en su alineación titular y el banquillo de suplentes.
‘La roja’ parte como favorita con la presencia de Lamine Yamal como principal referente; sin embargo, se enfrentará a un rival envalentonado por su goleada sobre Estados Unidos en octavos de final.
El partido de España vs. Bélgica quedó programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (COL) en el SoFi Stadium, bautizado por la FIFA como Estadio Los Ángeles.
La transmisión oficial corre por cuenta de Directv Sports y Win Sports. Los usuarios de dispositivos móviles podrán verlo en DGO, Paramount + o Win Play, todo sujeto a una suscripción previa.
Duelo europeo en Los Ángeles
A Bélgica la terminó de enderezar el ‘caso Balogun’, la roja perdonada al delantero estrella del anfitrión por gracia de Donald Trump y que tuvo el resultado inverso al esperado: Estados Unidos se desorientó y Bélgica salió enrabietada para ganar 4-1.
La trayectoria de España ha sido menos sinuosa, aunque le tocó sufrir hasta el final para eliminar a su vecina Portugal con un gol agónico de Mikel Merino.
Los números de la campeona de Europa asustan en su regreso a los cuartos de un Mundial desde que se proclamara campeona en 2010.
Con un fútbol menos brillante que hace dos años en su título continental, la clave de su trayectoria es su intocable estructura defensiva: ningún gol encajado y solo seis tiros recibidos entre los tres palos en cinco partidos.
Esta solidez le ha permitido estirar su racha de partidos oficiales sin conocer la derrota a 35, igualando su mejor marca (2007-2009), a dos del récord absoluto de Italia (2018-2021), registro que rompería en caso de proclamarse campeona el 19 de julio en Nueva Jersey.
“Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster dice que el primero en defender es el nueve y los demás siguen, la línea defensiva ha estado espectacular”, señaló el miércoles Dani Olmo, el más entonado de los atacantes españoles.
Esa solidez se pondrá a prueba contra Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, que puso la cereza sobre el pastel en la goleada frente a Estados Unidos y ahora quiere ponerle fin a la valla invicta de Unai Simón.
¿A qué hora y qué canal pasa España vs. Bélgica?
- Mundial 2026 - Cuartos de final
- Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles
- Fecha y hora: Viernes 10 de julio, 2:00 p. m. (COL)
- Canal: DSports y Win Sports