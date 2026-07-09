Yina Calderón reveló si Epa Colombia está embarazada: fue contundente y se mostró molesta

En los últimos días, el supuesto embarazo de la empresaria y creadora de contenido Epa Colombia se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, pues miles de usuarios han compartido especulaciones sobre su situación personal mientras permanece privada de la libertad.

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Actualmente, la influencer cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión y se encuentra recluida en una celda de la Estación de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

La sentencia fue impuesta luego de que fuera hallada culpable de los delitos de perturbación al servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, por los actos de vandalismo cometidos contra la estación de TransMilenio Molinos durante las manifestaciones de 2019.

Epa Colombia cumple una condena tras vandalizar una estación de TransMilenio en 2019. Foto: Publicaciones Semana - transmilenio.gov.com / Montaje: Semana

Aunque no existen pruebas que respalden esta información, miles de personas la han dado por cierta, por lo que Yina Calderón, reconocida figura de realities y amiga de Epa Colombia, se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir la versión y advertir sobre la gravedad de difundir este tipo de afirmaciones sin fundamento.

Durante una reciente transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aprovechó para responder varias preguntas de sus seguidores y aclarar algunos temas que han generado conversación en redes sociales.

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“No, Epa Colombia no está embarazada, eso es mentira. O sea, me parece hasta ridículo que estén haciendo este tipo de imágenes, para, de alguna manera, como distraer el caso de ella”, dijo frente a su comunidad.

Con evidente molestia, Yina Calderón habló sobre la situación de su amiga y recordó que la empresaria quedó embarazada por primera vez en 2023, luego de someterse a un proceso de fecundación in vitro junto a su pareja, Karol Samantha.

La influenciadora destacó que este tipo de tratamientos requieren una estricta supervisión médica y una planificación previa, por lo que, según explicó, resulta imposible que una persona quede embarazada bajo las condiciones en las que se encuentra.

“Por favor, ustedes saben que ella tuvo su primera hija bajo inseminación y que eso tiene un protocolo. Eso es mentira, con eso no juguemos tampoco”, finalizó.