Epa Colombia sorprendió a su hija con costoso regalo: “Tienes que cerrar los ojos”

Después de más de un año de permanecer tras las rejas, los fanáticos de Epa Colombia se han mostrado preocupados por la distancia que mantiene con su pequeña hija, Daphne Samara. Pese a que en los centros de reclusión del país se permite el ingreso de menores de edad para visitar a sus familiares, la empresaria se negó a este beneficio con el fin de proteger la integridad de la menor.

Sin embargo, desde la Escuela de Carabineros de la ciudad de Bogotá, donde cumple una pena de cinco años y dos meses tras ser hallada culpable de los delitos de perturbación del servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, le envió un regalo a la niña con motivo de la celebración de su segundo cumpleaños.

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En un video grabado por Karol Samantha, quien se comprometió en matrimonio con la empresaria, se captó el momento en el que su hija ingresó a su habitación y se encontró con un enorme regalo de parte de Epa Colombia.

“Amor, la mamá Daneidy te envió una sorpresa, ¿listo? Tienes que cerrar los ojos. Ciérralos y prende la luz. Ven, no puedes mirar todavía. No mires, no mires. A la una, a las dos, a las tres”, dijo mientras la pequeña caminaba en búsqueda de la sorpresa.

Agregó: “Mira la casa de Barbie que te tiene la mamá Daneidy, mi amor. ¿Te gustó? Hija, mándame acá un besito para la mamá. Samara, mándame un besito para la mamá“.

En el clip se observa cómo la pequeña se emociona al recibir una casa de muñecas de varios pisos, una de las más costosas del mercado de juguetes en el país, pues tiene un valor de 1.400.000 pesos colombianos.

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Por medio de la sección de los comentarios, muchos de sus seguidores le dejaron algunas palabras de apoyo en las que hicieron saber que están a la espera de su regreso a la libertad.

“Qué daño le están haciendo a la Epa, va a salir de la cárcel y no la va a reconocer”; “Ay no, yo estaba esperando que Epa estuviera escondida en algún lugar de la habitación”; “¿Cómo le quitan a una niña la oportunidad de crecer con su mamá?”; “Cuando la dejó era una bebé, ya está grande”; “Qué triste que se haya perdido la niñez de su bebé” y “Yo anhelo ver un reencuentro con su mami Epa. Quiero ver ese abrazo tan bello que ellas se van a dar. Dios, toma el control de todo”, son algunas de las palabras que se leen.