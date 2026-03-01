Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

El pasado 27 de enero se cumplió un año de que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Epa Colombia, fuera capturada por las autoridades luego de haber sido hallada culpable de los delitos de perturbación del servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

El operativo sorprendió a los familiares de la creadora de contenido, quienes a lo largo de los meses han estado pidiendo un trato distinto de la justicia, argumentando los cambios positivos que hizo Daneidy, las multas que ha pagado y el apoyo incondicional a miles de mujeres por medio del trabajo directo e indirecto en su empresa de queratinas y productos de cuidado capilar.

Daneidy Barrera Rojas lleva más de un año privada de la libertad. Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

En las últimas horas, Martha Rojas, madre de la mujer que se encuentra recluída en la Escuela de Carabineros, con una condena de cinco años y dos meses, se pronunció a través de su cuenta de Instagram; por medio de las historias, envió un importante mensaje con el que busca que a Daneidy se le haga una reducción en la pena, en búsqueda de que pueda reencontrarse con su hija.

“Amigas y amigos, la justicia solo existe para los criminales y verdaderos terroristas; como pueden ver y leer, una tutela que se resuelva en 10 días hábiles, ya el 1 de marzo va a completar 7 meses. Mi hija hace un mes pagó a TransMilenio los 100 millones de pesos porque yo vi la audiencia y nada de ningún beneficio, aunque saben que fue improcedente todo lo que hicieron y hacen con ella”.

Yina Calderón recordó a Epa Colombia y mostró fuerte preocupación: “Me da bastante tristeza”

Por otro lado, recordó el tiempo que Daneidy Barrera lleva recluida, señalando que su caso se estaría llevando de manera distinta debido a su reconocimiento en el país.

“¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? Mi hija no se merece que se ensañen con ella de esa manera; pido justicia para mi hija. Mañana va a completar 13 meses privada de la libertad, lejos de su hija, familia, empresa y de todas las personas que dependían de ella; esto es muy injusto”.

Mamá de Sara Sofía habló sobre versión que dio Epa Colombia y destapó qué pasó en la cárcel tras confrontarla: “Ni la conocía”

Las palabras de Martha Rojas fueron replicadas en redes sociales y diversas páginas dedicadas al mundo del entretenimiento republicaron su comunicación. A través de la sección de comentarios de las mencionadas publicaciones, una gran cantidad de personas compartieron sus opiniones con respecto a lo sucedido:

“Ya, déjenla en paz y que viva su vida con las enseñanzas que le dejó esta situación, no puede ser eterno”; “Dios, envíale a los ángeles que le otorguen la libertad”; “Ella cometió un delito y se aplicó la justicia. Ojalá así actuaran con todos”; “Es verdad lo que ella dice, hay criminales que están sueltos en la calle mientras ella está tras las rejas, cuando ya había aprendido de sus errores” y “Luche, señora, a muchos nos duele su hija”, son algunas de las respuestas que se plasmaron.