Papá de Epa Colombia estalló por escándalo de lujos por el que la acusan y envió crudo mensaje: “Está torturada psicológicamente”

Recientemente, la atención pública se centró en un informe difundido por Noticias RCN, en el que se señalaron presuntas irregularidades durante la reclusión de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros. El reporte también mencionó algunos comportamientos, entre ellos un supuesto altercado con otra interna.

Toman drástica decisión contra policías de la Escuela de Carabineros por lujos que le encontraron a Epa Colombia

La polémica creció al revelarse que la empresaria contaría con ciertos privilegios dentro del lugar, como el uso de celulares e incluso vehículos. Estos dispositivos habrían sido detectados en controles rutinarios, evidenciando situaciones fuera de lo habitual.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando Daneidy Barrera Rojas no fue hallada en su celda, lo que llevó a los custodios a iniciar su búsqueda por las instalaciones.

Posteriormente, fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado, estacionado en un espacio no autorizado. Aunque no se han esclarecido los motivos de esta situación, la influenciadora aseguró que el automóvil era de su propiedad y que lo había llevado como un obsequio para su pareja, Karol Samantha.

Ante esto, luego de que se anunciaran posibles medidas en contra de Epa Colombia, su padre decidió grabar un video en el que estalló por dicho informe, asegurando que estaban mintiendo. El hombre estaba ubicado frente a la estación, señalando que buscaban hacerle daño a su hija.

En las declaraciones, Gerardo Barrera comentó que esta acción de dicho medio de comunicación no era la mejor, ya que no existía ningún tipo de lujo en ese lugar.

“Estamos al frente de la Escuela de Carabineros, donde está recluida mi hija, Epa Colombia... donde está torturada psicológicamente y hay un medio de comunicación que inventa un poco de mentiras y chismes, lo que es, es un medio misógino, que dice que vive en unos lujos increíbles y ahí lo que hay es una estufa con dos puestos, eso es lo que hay para nueve personas. Esos son los lujos increíbles (...) Son de lo peor, diciendo mentiras a toda hora”

El padre de la empresaria de queratinas se mostró muy molesto e incómodo, pidiendo que se dijera la verdad sobre las supuestas condiciones en las que vivía Epa Colombia, ya que no había nada de lo que se mencionaba en ese informe.

Por el momento, no se ha dado un pronunciamiento oficial sobre las acciones que habrá en el caso de Daneidy Barrera Rojas, ya que no se ha determinado cómo la autoridad investigará esta información que salió a la luz.