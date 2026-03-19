Epa Colombia podría ser trasladada de sitio de reclusión tras informe que reveló mal comportamiento en la Escuela de Carabineros

Fuentes del Ministerio de Justicia, liderado por Jorge Iván Cuervo, le confirmaron a SEMANA que en las próximas horas se entraría a evaluar el traslado de Epa Colombia a otro lugar de reclusión, después de que se conociera un informe que dejó al descubierto los malos comportamientos que estaría ejerciendo la influencer condenada por instigación al terrorismo durante la protesta social de 2019.

Desde esa cartera explicaron que le enviaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) una solicitud para que presente un informe detallado sobre el comportamiento que estaría teniendo Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, en el lugar donde fue recluida luego de que la Corte Suprema confirmara la condena en su contra.

Con ese informe, el Gobierno Petro entraría a evaluar si es necesario trasladarla de lugar de reclusión, y hasta se estaría pensando en la posibilidad de imponerle algún tipo de sanción frente a los malos comportamientos que habría ejercido en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanece detenida.

Los lujos de Epa en la cárcel

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, confirmó que en las últimas horas se abrió una investigación para destapar las presuntas irregularidades en las que estaría inmersa la influencer en el punto de reclusión que le fue designado para que pague la pena de cinco años de cárcel que tiene en su contra.

A Epa Colombia le encontraron celulares y un lujoso carro en la cárcel; esta sería la millonada del vehículo deportivo

Gutiérrez aseguró que se “advierte varias comodidades, lujos, visitas y demás, y a partir de eso, y de un trabajo que se ha hecho con la Policía Nacional, quienes tienen la custodia directa, recolectando la información de todas las posibles infracciones a la ley, se hizo ese informe dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para establecer una decisión frente a eso”.

El presidente Gustavo Petro ha tenido un especial interés en el proceso judicial contra Barrera, al punto de pedirle a la justicia que la deje libre, por considerar que existió una especie de severidad en la pena en su contra en comparación con otros casos de relevancia nacional.

“Le echaron más años a Epa Colombia que a varios ladrones, lo que llamó ‘machismo judicial’”, dijo el presidente Petro, quien también comparó la condena con el caso de Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.