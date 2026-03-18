Sale a la luz que Epa Colombia tuvo pelea en la cárcel con reconocida delincuente

Daneidy Barrera Rojas continúa siendo tema de conversación en redes sociales debido al proceso judicial que enfrenta. En medio de esta situación, la influenciadora fue trasladada desde la Cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, una decisión que se tomó por motivos de seguridad.

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El cambio de centro se dio luego de que su equipo de abogados realizara diversas gestiones con el fin de ubicarla en un lugar que ofreciera mejores condiciones, buscando así garantizar su integridad durante el cumplimiento de la condena.

Aunque no se han conocido mayores avances recientes sobre el proceso, tiempo atrás circularon imágenes del momento en que llegó a la nueva sede. Desde entonces, permanece en ese lugar mientras continúa respondiendo ante la justicia por su caso, el cual ha generado amplio debate en la opinión pública.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Sin embargo, tras siete meses desde que la influencer salió de El Buen Pastor, su llegada a la Escuela de Carabineros ha desatado toda clase de reacciones, debido a descubrimientos que se han escuchado en esta guarnición militar.

Recientemente, Epa Colombia volvió a ser protagonista de noticias en los medios nacionales, a raíz de un informe que publicó Noticias RCN en el que se contaban irregularidades que han ocurrido en su reclusión. Este reporte dejó a la vista sus comportamientos, entre los cuales destaca una pelea que tuvo con una de sus compañeras.

Según se compartió, Epa Colombia se peleó con Margareth Chacón, quien fue condenada en el pasado por el comentado caso de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado. Aquella mujer fue condenada a 35 años de prisión y fue recluida en el mismo centro.

No obstante, el informe puntualizó que comenzaron a tener diferencias personales, al punto de que subió el tono y se formó una discusión muy fuerte en la habitación que tenían.

“Informan que se presentó una discusión al interior de la habitación donde están recluidas PPL Daneidys Barrera y PPL Margaret Chacón. Al ser requeridas por la custodia, manifestaron tener diferencias de carácter personal”, se lee.

De igual manera, en dicho reporte se asegura que había quejas por el alto volumen de música en el espacio que habitaba, sin obedecer solicitudes y órdenes de disminuir este comportamiento.

“Barrera se encuentra con música a alto volumen, generándole incomodidad a las demás personas privadas de la libertad. Al llamarle la atención, la PPL se niega a bajar el volumen manifestando que se encontraba con permiso para escuchar su culto hasta las 20:00 horas“, afirmaron.