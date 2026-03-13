Reconocida abogada de Epa Colombia reveló el estado actual del proceso y contó por qué no ha podido sacarla de prisión

Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, sigue siendo foco de reacciones en plataformas digitales y medios colombianos, debido a una serie de situaciones que se han presentado en su proceso legal. Luego de que le negaran una nueva solicitud de extinción de la pena presentada por la defensa, surgió un movimiento que pocos esperaban.

Wendy Herrera, famosa abogada de Betsy Liliana, ex de Diomedes Díaz, hizo un pronunciamiento oficial sobre su interés de asumir la defensa de la empresaria tras lo que estaba pasando con su caso. La defensora explicó que estaba capacitada para lograr esta libertad que muchos anhelaban, precisamente después de que Francisco Bernate y Omar Ocampo desistieran de seguir prestando sus servicios a la influencer.

“Esta profesional del derecho colombiano, esta cartagenera se encuentra preparada para poder recobrar tu libertad”, comentó en su momento.

No obstante, recientemente, Wendy Herrera reapareció en plataformas digitales, donde entregó unas palabras relacionadas con esta situación. La abogada apuntó que, a pesar de tener la defensa de Epa Colombia, por el momento no cuenta con todos los poderes para iniciar el proceso correspondiente y así buscar una solución.

La cartagenera indicó que le han preguntado mucho qué ha sucedido con el caso, a lo que ella quiso ser clara con el panorama.

“Hola, hola, ¿Cómo están todos los que me ven en mis redes sociales?”, dijo al inicio del clip que compartió.

“Yo aún no tengo poder de la Epa Colombia. Yo estoy en la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad y que Dios permita que pueda yo acceder a esos expedientes y poder ayudarla, porque la libertad de la Epa yo la tengo aquí, saben que la suerte de Pedro no es la de Juan, y cada profesional del derecho tiene una habilidad distinta”, agregó, explicando el escenario.

También se precisó que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia. Paralelamente, se adelanta un proceso de conciliación entre TransMilenio y la mujer bogotana, un escenario que podría dar paso a la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en favor de la empresaria.

Por el momento habrá que esperar para conocer cómo avanza el proceso y si la influencer logrará su libertad.