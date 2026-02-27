El caso de Sara Sofía conmocionó al país y detonó una serie de reacciones mediáticas al no tener detalles sobre el paradero de la menor, quien desapareció en enero de 2021. Pese al silencio que existió por dicha historia, Carolina Galván volvió a hablar sobre lo ocurrido y concedió una entrevista que despertó todo tipo de sensaciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la mujer dialogó con Más allá del silencio, espacio en el que aprovechó para hablar sobre su realidad cumpliendo una condena de 42 años por el delito de desaparición forzada. En dicha conversación salió a flote un asunto con Epa Colombia, quien habló en SEMANA sobre una supuesta confesión que hizo la madre de la niña en El Buen Pastor.

En marzo de 2025, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria de queratinas, ofreció este espacio a SEMANA y dio declaraciones relacionadas con Carolina Galván. La también influencer afirmó que se hablaba con aquella mujer en la cárcel, por lo que se enteró de lo ocurrido con Sara Sofía.

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en el que murió

“Que Sara no está acá. Pues ella, en medio de sus locuras, de sus sustancias y todo eso, con la persona con la que estaba, le hizo cometer un gran error”, dijo.

Al indagar si la madre cometió el crimen, la creadora de contenido apuntó: “Pues sí, ella dice que sí. Aunque ella les da muchas versiones a muchas personas, pero ella allá adentro dice que sí. Que la habían quemado”.

Al referirse a su reacción de escuchar dicha confesión, Epa Colombia señaló que fue muy duro para ella, debido a los rasgos similares que había entre Sara Sofía y su hija.

“Sí, entonces yo lloro mucho porque yo tengo una hija y su hija también era muy bonita, era de ojos verdes, mona; la mía es ojiazul, mona. Entonces, me causa como, mejor dicho, como mucha tristeza y mucho dolor”, comentó al medio.

¿Qué dijo Carolina Galván sobre declaraciones de Epa Colombia?

Según se observó en el pódcast presentado por Rafael Poveda, Carolina Galván aseguró que lo dicho por Epa Colombia era mentira, ya que compartieron pasillo en el mismo patio, pero nunca cruzaron esa línea para confesar algo así.

“Sí, estábamos en el mismo pasillo, en el mismo patio. Ella vivía en la celda de al lado con otra compañera. Yo vivía con otra compañera. Y yo en ningún momento le manifesté eso a ella. En ningún momento”.

“Yo puedo ser muy tranquila, pero tampoco boba para manifestarle eso a ella. Ni la conocía para ir a manifestarle eso a ella”, agregó.

La reclusa fue contundente y afirmó que encaró a su compañera, exigiéndole sustento de lo que comentó en la entrevista. Ahí fue cuando la cuestionó y le pidió pruebas al respecto, pero, supuestamente, no se las entregó.

“Muéstrame en dónde está la prueba de donde yo le manifesté eso. Y no lo mostró”, indicó.

Lo inesperado en la charla fue que Galván mencionó que Epa Colombia habría tenido la intención de perjudicarle su situación legal, buscando que le aumentaran el tiempo en prisión.

“La intención de ella era para que me aumentara la condena, pero no lo pudo hacer. Al otro día me dijo que solamente Dios podía juzgarme. Eso fue lo único que supuestamente ella manifestó en la entrevista”, comentó.

A esto, la madre de Sara Sofía indicó que su vida corrió peligro por esta situación, por lo que únicamente quería seguridad: “No la demandé… porque lo más importante es que mi vida no corra peligro acá dentro de la cárcel. En el patio de comunidad intentaron atacarme y eso que era un patio prácticamente de seguridad”.