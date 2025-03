Epa Colombia dice que la madre de Sara Sofía Galván, la niña que nunca apareció, le reveló en su celda qué pasó: espeluznante confesión

El caso de la niña Sara Sofía Galván conmocionó a Colombia. El 15 de enero de 2021 la menor, de aproximadamente dos años, desapareció de la forma más misteriosa. El caso se volvió mediático, la madre fue condenada, al igual que su compañero sentimental y, pese a las labores de búsqueda y diversas acciones de múltiples organismos, nunca se supo qué pasó con la menor.

En 2024 se conoció el monto de la condena. De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela fueron los responsables de la desaparición de la niña. Según informó en aquel momento un fiscal del Grupo Nacional de Género, Carolina Galván, madre de la menor, la recogió de un lugar donde era cuidada por su tía materna, Xiomara Galván, y luego de ello la desapareció. Ella fue por la niña al barrio Roma, en la localidad de Kennedy, y prometió regresarla a dicha tía, quien tenía la custodia de la menor desde septiembre de 2020. Lo hizo bajo el pretexto de querer compartir con ella. El asunto es que nunca lo hizo y su desaparición se volvió un misterio desde 2021 hasta la fecha, marzo de 2025.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por las autoridades, ella se llevó a la niña a la casa de Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, su pareja sentimental. Desde ese momento, la pareja empezó a entregar toda suerte de declaraciones sobre la ubicación de la niña, hasta ahora sin aparecer.

En su momento, Carolina Galván Cuesta concedió una entrevista a SEMANA. “La verdad, no lo podría saber, de lo que en realidad pasó, si él la mató o si ella se me fue por muerte natural”, aseguró, sin dar claridad de lo que ocurrió y sin decir dónde estaba la menor, rubia de ojos azules. Así las cosas, una jueza especializada de Bogotá la condenó a ella y a su pareja sentimental a 42 años de prisión.

Sara Sofía Galván, de dos años, estaba bajo el cuidado de su tía cuando su madre se la llevó y la desapareció.

Bajo ese contexto, SEMANA entrevistó en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Mientras concedía la entrevista dando cuenta de los dos meses que lleva en prisión tras los daños materiales que le causó al sistema público de TransMilenio, terminó contando que comparte celda con Carolina Galván y, según dijo, ella le contó qué sucedió con la niña Sara Sofía.

“Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía, con Carolina. Y al lado, estoy viviendo con otra que hace poquito llegó, le echaron orines, de todo, la escupieron, de todo, porque mató a su hijo a golpes, de dos años. Ay, Dios santo. Entonces yo estoy como en la mitad, y yo: ‘Ay, Dios mío’, yo no soy quién para juzgarlas. Pero escuchar eso me duele demasiado porque como tengo una niña de nueve meses, diez meses, digo: ‘No, ¿cómo esto puede estar pasando, Dios?’ Yo no tengo que estar aquí. No, eso me perturba demasiado”, narró.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la entrevista con SEMANA en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, condenados por la desaparición de la niña Sara Sofía Galván. | Foto: Carolina Galván

Epa Colombia asegura que conversa recurrentemente con Carolina Galván y ella suele hablar del caso de su hija Sara. “Yo hablo con ella muchísimo. Yo le digo que la única que la puede juzgar es Dios, no yo ni las personas que están alrededor y que busque mucho de Dios porque Dios es el único que la puede perdonar. Le dieron 42 años de cárcel”, narró.

Cuando se le consultó qué dice Carolina Galván, específicamente, respecto al misterioso paradero de la niña, Daneidy Barrera Rojas contestó: “Pues que Sara..., que ella no está acá. Pues ella, en medio de sus locuras, de sus sustancias y todo eso con la persona con la que estaba, le hizo cometer un grande error”, dijo. Al ser consultada respecto a si Carolina Galván, en esas charlas, le confesó si asesinó o no a Sara Sofía Galván, Epa Colombia respondió: “Pues sí, ella dice que sí. Aunque ella les da muchas versiones a muchas personas, pero ella allá adentro dice que sí. Que la habían quemado. Entonces, yo lloro mucho porque yo tengo una hija y su hija también era muy bonita, era de los ojos verdes, mona, la mía es ojiazul, mona; entonces me causa como, mejor dicho, como mucha tristeza y como mucho dolor”.

Sin dar más detalles alrededor de tal confesión, Epa Colombia aseguró que no nota un mínimo de arrepentimiento de la madre pese a lo que ella misma dice que hizo. “A todas las veo normales, como si no hubieran hecho nada, o sea, yo las veo todas como normal. Yo las veo normal a ellas, como que no sé si no se arrepienten, no sé qué pasa con ellas, pero Dios mío, si yo me arrepiento por un video, mejor dicho...”, aseveró.

“Ella cuenta muchas versiones, pero allá nos cuenta otra, entonces es muy duro escuchar, pues, lo que ella le hizo a su hija junto con la persona con la que vivía. Entonces, es muy duro. Es muy duro porque tengo una hija muy pequeña y yo las veo tan normal y yo todos los días sufro, lloro, estas personas parece que no sintieran nada; sin embargo, no las juzgo ni nada. Digo: ‘Dios, ayúdame a ser fuerte’”, puntualizó sobre el tema.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la entrevista con SEMANA en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA