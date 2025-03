Epa Colombia cuenta por qué no pudo ser gestora de paz del Gobierno Petro. “Presidente, tienes que venirme a visitar”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, pensó que sumarse a la paz total del gobierno de Gustavo Petro podría haber sido la salida a su problema jurídico. La influenciadora no entiende cómo tantos criminales de gran calado están en libertad, mientras ella enfrenta un difícil panorama en prisión, pese a ser mamá de una bebé de meses.

En la cárcel, Epa Colombia conoció la posibilidad que hoy tienen los actores armados de sumarse a ese proceso y decidió aplicar a este. “Pasamos un pedido como gestora de paz o vocera de paz. Yo no sabía qué era vocera de paz. Ellas fueron las que me explicaron, las chicas con las que estamos acá privadas de la libertad”, dijo en entrevista con SEMANA.

Pero para poder ser parte del proceso le dijeron que debía cumplir con un requisito que de una vez la desinfló sobre esa posibilidad. “Que tengo que ser de un grupo armado o algo así, yo no me encuentro en nada de eso y de pronto que no me vinculen, ahí sí me dañan mi negocio. No, entonces no, esa no es la salida”.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“La salida es que me dejen salir para que yo pueda pagar mi pena, pero afuera, ayudándole a una fundación o arreglando los bienes públicos. Así como los dañé, ahora arreglarlos y que vean que el trabajo sí lo he pagado y pues que lo seguiré pagando”, aseguró.

Y le hizo a Gustavo Petro una invitación: “Presidente, tienes que venirme a visitar porque de verdad que aquí estoy aguantando hambre. La justicia es para los pobres”.

Hacia el primer mandatario, ella guarda agradecimiento. “Él dijo que yo era una mujer rebelde, arrastrada, me dijo de todo, pero sí, realmente a las personas que somos pobres, que hemos salido adelante... Aquí para nosotros sí existe la ley, pero las personas que sí están haciendo daño realmente están afuera y donde tienen que estar es acá adentro. Yo tengo que estar afuera, seguir generando empleo, ayudándoles a las personas que lo necesitan y seguir creciendo”.

A Petro le manda un mensaje claro. “Que ahora lo necesito más que nunca. Que hable con la ministra o con mi juez de ejecución de penas, que es del circuito tres especializada, para que, por favor, me den madre cabeza de hogar o me den la Ley de utilidad pública, porque sí cumplo, porque en ese momento yo era pobre”.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La influenciadora cuenta con dolor lo que vive en prisión. “Uno trata de ayudar y no puede. El Día de la Mujer quise traer unos Bon Yurt, no se puede. Les dije que si les podía traer unos kits a las chicas, dijeron que no se podía traer nada, que yo era una PPL más. Entonces acá uno trata de ayudar y no se puede; es muy difícil, aún queriendo ayudar. Muchas personas afuera quisieran ayudar, pero no, acá es muy difícil. No sé qué pasa, esto debería cambiar, este sistema”, agregó.