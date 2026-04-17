¿Saldrá de la cárcel? Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras rumores de su supuesta libertad

En las últimas horas, una ola de desinformación en redes sociales sugirió que la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, habría recuperado su libertad. Sin embargo, su pareja sentimental, Karol Samantha, desmintió categóricamente estas versiones, confirmando que la bogotana permanece recluida cumpliendo su condena vigente.

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La confusión se originó tras la difusión de imágenes y videos en diversas plataformas digitales en los que se apreciaba a Barrera Rojas en entornos familiares. Estas publicaciones sugerían que la justicia le había otorgado el beneficio de libertad condicional. Ante la insistencia de los seguidores y el revuelo generado, Karol Samantha utilizó su cuenta oficial de Instagram para poner fin a las especulaciones.

“Quiero volverles a confirmar que eso es falso. Todas las noticias que han salido estos días sobre Dane con imágenes de hace mucho tiempo o imágenes que ni siquiera son reales, son falsas”, afirmó Samantha durante una dinámica de interacción con sus seguidores en la madrugada de este 17 de abril.

@letengoelchisme Se cayó el rumor sobre Epa Colombia 👀 Karol Samantha salió a hablary desmintió todo. El supuesto beneficio de casa por cárcel… no sería cierto. “esa tan anhelada noticia” Aún está esperando. Y dice que lo que circula es falso. ¿Crees que pronto se dará o no?😨 ♬ sonido original - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Según su testimonio, el material visual utilizado en internet corresponde a archivos antiguos que han sido sacados de contexto para generar falsas expectativas.

A pesar de las expresiones de esperanza por parte de su círculo cercano, la situación legal de Daneidy Barrera Rojas no ha presentado cambios recientes. Actualmente, la influenciadora se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. Su permanencia en este centro, y no en un establecimiento penitenciario ordinario como la cárcel El Buen Pastor, ha sido justificada anteriormente por las autoridades debido a razones de seguridad e integridad física.

Es importante recordar que Epa Colombia cumple una condena derivada de los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de 2019, por los que fue hallada responsable de delitos relacionados con la perturbación del transporte público y daño en bien ajeno. Aunque su defensa ha interpuesto diversos recursos a lo largo del proceso, hasta el momento no se ha emitido un fallo judicial que le otorgue la libertad inmediata o el beneficio de casa por cárcel por cumplimiento de pena.

Frente a los rumores que también mencionaban presuntos traslados o incidentes de convivencia dentro del centro de reclusión, tanto el Ministerio de Justicia como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han mantenido una postura de claridad informativa. De acuerdo con los reportes más recientes de estas entidades, no se han reportado novedades en su boleta de detención ni cambios en su ubicación.

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Si bien se ha mencionado en diversos foros de opinión la existencia de investigaciones disciplinarias internas por el uso de dispositivos de comunicación o comportamientos específicos, estas situaciones forman parte del régimen penitenciario y no implican, por sí mismas, una alteración de su sentencia principal. La institución ha reiterado que cualquier beneficio administrativo deberá seguir los canales legales correspondientes ante un juez de ejecución de penas.

Karol Samantha concluyó su intervención agradeciendo el apoyo de la audiencia, pero enfatizando la necesidad de remitirse a fuentes oficiales. “Es una noticia que estamos esperando con muchas ansias y sé que falta poco tiempo”, señaló, sugiriendo que la defensa continúa trabajando en la ruta legal para su pronta liberación, aunque sin dar fechas exactas.

Por ahora, el caso de una de las figuras más mediáticas de las redes sociales en Colombia se mantiene en un estado de espera jurídica. Mientras los rumores en redes sociales continúan alimentando el debate público, la realidad administrativa confirma que Barrera Rojas sigue bajo custodia.