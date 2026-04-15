Novia de Epa Colombia rompió el silencio y expuso verdad sobre decisión en caso de la empresaria: “Información de primera mano”

Recientemente, la atención mediática se centró en un informe divulgado por Noticias RCN en el que se señalaban presuntas irregularidades durante la reclusión de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros. El reporte también mencionaba comportamientos inusuales, entre ellos un supuesto altercado con otra interna.

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La polémica creció al conocerse que la empresaria, identificada como Daneidy Barrera Rojas, habría contado con ciertos beneficios dentro del centro, como el uso de celulares e incluso acceso a vehículos, elementos que, según el informe, fueron detectados durante inspecciones de rutina.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando no fue hallada en su celda, lo que llevó a los custodios a activar un operativo de búsqueda. Horas después, fue encontrada dentro de un automóvil, un Mini Cooper de color morado, estacionado en una zona no autorizada.

Aunque las circunstancias no han sido esclarecidas en su totalidad, la influenciadora aseguró que el vehículo era de su propiedad y que lo había llevado como un obsequio para su pareja, Karol Samantha.

Tras conocerse que no sería trasladada de la Escuela de Carabineros, surgieron nuevas versiones sobre una posible medida de casa por cárcel, lo que aumentó aún más el interés y las especulaciones alrededor de su situación jurídica.

Ante esto, la pareja de Epa Colombia decidió pronunciarse, aclarando la situación. La mujer grabó un clip en el que indicó que no le habían dado esta opción a su pareja, por lo que solo era un deseo latente en su familia.

“Paso por acá para desmentir una información, lo que dicen los medios sobre Dane, acerca de cosas que no son reales. Esto lo hago con el fin de que ustedes reciban detalles de primera mano. El día que llegue esa tan anhelada noticia, ustedes serán los primeros en saberlo”, dijo.

“Mientras tanto, seguimos aferradas a la oración, a no perder la fe, a no perder las esperanzas y a esperar la justicia divina, que esa sí no falla”, agregó.

Epa Colombia sigue recluida en Carabineros, donde tendrá que cumplir el resto de su condena.