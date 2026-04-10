Recientemente, la atención mediática se concentró en un informe divulgado por Noticias RCN, en el que se advertían presuntas anomalías durante la reclusión de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros. El reporte también hacía referencia a comportamientos irregulares, entre ellos un supuesto enfrentamiento con otra interna.

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La controversia aumentó al conocerse que la empresaria habría tenido ciertos beneficios dentro del lugar, como el uso de teléfonos móviles e incluso acceso a vehículos, elementos que, según el informe, fueron detectados en inspecciones de rutina.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando Daneidy Barrera Rojas no fue encontrada en su celda, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de los custodios.

Horas después, fue ubicada dentro de un automóvil tipo Mini Cooper de color morado, estacionado en una zona no autorizada. Aunque las circunstancias no han sido aclaradas completamente, la influenciadora afirmó que el vehículo le pertenecía y que lo había llevado como un regalo para su pareja, Karol Samantha.

Tras revelarse que la empresaria no sería trasladada de la Escuela de Carabineros, las miradas de más de un curioso se posaron en varias publicaciones y noticias en las que se hablaba sobre quién era el papá de la hija de Epa Colombia.

Ante esto, se recordó que la celebridad había hablado al respecto en el pasado, incluso compartiendo una imagen con las características de dicho hombre.

Karol Samantha habló del daño que le han hecho a su familia por alejarlas de Epa Colombia. Foto: Montaje SEMANA | SEMANA e Instagram: @epa_colombia

¿Quién es el papá de la hija de Epa Colombia?

Para quedar embarazada y lograr su objetivo de ser madre de una niña, como deseaba Karol Samantha, la creadora de contenido investigó y se sometió a un proceso de inseminación artificial, invirtiendo una millonada para poder lograr que el sexo del bebé fuera el deseado.

A través de redes sociales, Epa Colombia publicó quién era el donante del esperma, puntualizando que se trataba de un hombre rubio, de ojos claros y tez blanca, quien se encontraba registrado en un banco de esperma estadounidense para estos procedimientos.

A pesar de que informó sobre esta selección, la influencer no reveló la identidad del hombre ni datos privados, pero sí lo describió como uno de los “favoritos” para estos procedimientos.

“De un banco estadounidense de raza caucásica se trajo el semen”, dijo.

“El donante 5596 es uno de los favoritos del equipo porque es amigable y extrovertido. Es confiable y tiene fantásticas habilidades de comunicación”, agregó, mencionando que eso decía la ficha técnica.

Aunque muchos tienen curiosidad de saber cómo luce el hombre, la imagen fue publicada por la famosa en redes sociales en alguna ocasión.

En cuanto a lo que pagó, la polémica empresaria de queratinas reveló a Eva Rey que el valor fue de aproximadamente 190 millones de pesos. En diálogo con otro medio también explicó la decisión y detalló cómo fue todo.

“Lo mío fue por publicidad, pero normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos unos cincuenta o cien millones de pesos, sin incluir inyecciones, medicamentos, ir al laboratorio. Digamos que mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para que supiéramos si realmente era una niña; eso también tiene un costo adicional, todo esto vale muchísimo”, dijo a la revista Vea.