Novia de Epa Colombia no toleró críticas hacia la ‘influencer’ por recientes escándalos: “Callar y soportar tanta injusticia”

Ya pasó más de un año desde que la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ingresó al centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá para cumplir su condena de cinco años y dos meses por los daños ocasionados al sistema de Transmilenio en Bogotá.

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Sin embargo, su permanencia en este lugar no fue definitiva, ya que en agosto del año pasado fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, también en la capital, por temas de seguridad.

En los últimos días, la creadora de contenido y empresaria volvió a sonar, pero esta vez por cuenta de varios reportes sobre su comportamiento dentro del lugar de reclusión.

De acuerdo con información de Noticias RCN, la creadora de contenido estaría protagonizando episodios conflictivos que incluyen gritos, insultos hacia otras internas e incluso presuntas amenazas a compañeras del mismo pabellón.

A esto se suman quejas por el volumen de la música que suele poner, lo que ha generado incomodidad entre las demás reclusas.

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses en prisión. Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

La situación no ha pasado desapercibida y ya habría provocado molestia entre las internas, quienes han presentado varias quejas por lo que consideran un ambiente cada vez más tenso.

Novia de Epa Colombia habló por polémica en la influencer en la cárcel

Frente a toda esta polémica, Karol Samantha, prometida de la famosa influencer, decidió pronunciarse y aseguró que hay desinformación alrededor de lo que está ocurriendo.

Karol Samantha habló al respecto de lo que está viviendo la mamá de su hija, e inicialmente se mostró agradecida con las personas que siempre demuestran un gran afecto y apoyo por el difícil momento que vive Epa estando privada de la libertad.

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“Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear lo mejor para Daneidy, por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, dijo.

“Yo sé que la polémica llama más polémica y que, obviamente, los medios buscan estar pegados de la noticia del momento. Pero mi pregunta es: ¿En dónde queda la conciencia de todas esas personas que transmiten información sin tener la certeza de si es real o no? Amiga, ¿Solo por generar vistas? ¿Solo por generar público? ¿Y el daño que le hacen a esa persona dónde queda?“, añadió.

De igual forma, Karol Samantha dejó claro que para ella es muy difícil afrontar estas situaciones: “El tiempo de Dios es perfecto, ¿y sabes? a veces no quisiera caer en este juego, ni darle foco a todo esto, pero muchas veces es difícil callar y soportar tanta injusticia"

Por último, hizo una especial petición para que no se crea toda la información que sale y que además las lastima a ellas como familia. “Por otro lado, quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes si saben que tienen una responsabilidad supergrande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”, concluyó.