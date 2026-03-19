¿No la toleran? Reclusas ponen quejas en contra de Epa Colombia por comportamientos agresivos de la ‘influencer’

Ha pasado un poco más de un año desde que la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá.

Epa Colombia podría ser trasladada de sitio de reclusión tras informe que reveló mal comportamiento en la Escuela de Carabineros

Pese a que el inicio de su condena se dio en esta cárcel, para el mes de agosto pasado fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá; esto por razones de seguridad.

En las últimas horas se ha dado a conocer que la famosa creadora de contenido estaría presentando comportamientos explosivos, lo que ha despertado la molestia de otras reclusas, quienes han presentado quejas, ya que la situación se estaría tornando incómoda.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la cárcel de mujeres El Buen Pastor Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Según informó Noticias RCN, el comportamiento conflictivo de Epa Colombia se manifestaría con gritos, insultos a las presas y, supuestamente, ciertas amenazas dirigidas a otras compañeras del pabellón en el que se encuentra. Además, las reclusas también se estarían quejando por el alto volumen de la música que mantiene.

Según las quejas presentadas por algunas de las reclusas, lo que está pasando con Daneidy Barrera Rojas ha alterado totalmente la convivencia y el orden de este centro de detención.

Asimismo, se dio a conocer que algunas de las internas tendrían miedo a represalias de la empresaria y, por esta razón, decidieron presentar la queja.

Sale a la luz que Epa Colombia tuvo pelea en la cárcel con reconocida delincuente

A Epa Colombia le encontraron celulares y un carro en la cárcel

Nuevos detalles sobre la estadía de Epa Colombia en el centro de reclusión han generado polémica, luego de que se conocieran supuestos privilegios poco comunes dentro del lugar.

Según información revelada por el mismo medio, a Daneidy Barrera Rojas le habrían encontrado celulares durante controles rutinarios, en medio de comportamientos que llamaron la atención de los custodios por ser considerados irregulares.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando la empresaria no fue ubicada en su celda, lo que activó un operativo de búsqueda dentro del centro penitenciario. Horas después, fue encontrada en una zona no autorizada, específicamente dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado.

Sobre este hecho, la influenciadora aseguró que el automóvil le pertenecía y que lo había ingresado como un regalo para su pareja, Karol Samantha. El vehículo, según estimaciones, tendría un valor cercano a los 160 millones de pesos, dependiendo de sus características.