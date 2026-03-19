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Toman drástica decisión contra policías de la Estación de Carabineros por lujos que le encontraron a Epa Colombia

La ‘influencer’ quedó como blanco de reacciones por un informe sobre sus conductas en prisión.

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Redacción Nación
19 de marzo de 2026, 2:58 p. m.
Epa Colombia, influencer condenada.
Epa Colombia, influencer condenada. Foto: Noticias Caracol

Epa Colombia quedó en el ojo del huracán tras un informe que reveló Noticias RCN, en el que se plasmaban irregularidades de su estadía en la Escuela de Carabineros, en Bogotá. La influencer habría cometido ciertos errores en este lugar, llegando a acumular quejas y problemas considerables.

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De acuerdo con lo revelado, la empresaria de queratinas tuvo peleas con una de sus compañeras de reclusorio, además de tener celulares escondidos y un auto de lujo que parqueó sin autorización.

Ante lo expuesto por el medio, Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, se pronunció y reveló que se tomarían medidas para controlar esta clase de situaciones en estos espacios.

“Aquí no podemos tener presos con condiciones especiales. Todos deben cumplir con el régimen penitenciario (…) Y si la sanción es que tendrá que devolverse a El Buen Pastor o sanción que afecte la redención de la pena, esperaremos que la investigación lo decida“, comentó.

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El director del Inpec dialogó con Noticias RCN y mencionó que esta clase de situaciones eran rechazadas de todas las formas, pues su objetivo era tomar posición y frenar este tipo de escenarios irregulares.

“No podemos tener internos privilegiados, con lujos… Estamos trabajando para poder determinar una posición frente a esto”, indicó.

De igual manera, el medio citado puntualizó que habría ya una investigación contra policías de dicha estación, debido a los comportamientos y situaciones que se presentaron al interior del centro reclusorio.

Investigarían a algunos policías de Carabineros precisamente por las revelaciones de Noticias RCN sobre quejas por discusiones con otras detenidas, además de supuestas amenazas a otros uniformados”, indicaron.

“Confirmamos que al interior de la Policía se abrió una investigación para determinar posibles irregularidades e incluso faltas disciplinarias”, se aseveró.