Vehículos eléctricos en Colombia: mitos y realidades en el 2026

El mundo del mercado automotor en Colombia cada vez va aumentando, especialmente para las unidades que utilizan energías renovables. Poco a poco es habitual observar cómo los conductores empiezan a escoger vehículos eléctricos para sumarse a la electromovilidad.

Edificios nuevos deberán tener infraestructura para carga de vehículos eléctricos, según MinVivienda

Los más recientes datos de la ANDI y Fenalco demuestran que entre el mes de enero y mayo de 2026, se han registrado un total de 19.542 unidades nuevas en el país, quedando solamente a 182 de superar las cifras del año pasado.

Incluso, el vehículo más vendido hasta la fecha ha sido una unidad eléctrica, siendo este el Tesla Model Y, con 6.169 carros matriculados.

Si bien el auge de los carros eléctricos ha estado incrementando notablemente, también ha llevado al aumento de dudas, rumores y falsas creencias que algunos ciudadanos tienen ante estas alternativas de transporte.

Por ello, varias marcas del sector automotor que se especializan en fabricar esta clase de coches han desmentido mitos que se tienen o se han mencionado hacia los vehículos eléctricos.

La electromovilidad sigue consolidándose en Colombia con un aumento en la matrícula de vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Mitos aclarados para los carros eléctricos en 2026

De acuerdo con la marca de carros GAC, existen varios mitos que pueden ser desacreditados en cuanto al adquirir un vehículo eléctrico:

“La infraestructura de carga para carros eléctricos en Colombia no es suficiente para viajar”

Uno de los temores más fuertes que tienen los ciudadanos antes de comprar un carro eléctrico es que no hay bastantes puntos de carga para reabastecer energía al coche, al ser hasta el momento una tendencia en desarrollo y no todos los puntos del país tener la capacidad para mantenerla.

No obstante, GAC afirma que las cifras para este año demuestran que ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto, el Eje Cafetero y la Región Caribe han consolidado corredores eléctricos vitales para manejar estos vehículos sin tener que preocuparse por la energía.

Asimismo, varios centros comerciales han comenzado a implementar estos puntos de carga para ofrecer una alternativa más a los usuarios de carros eléctricos.

“Una batería de un vehículo eléctrico se daña bastante rápido, lo que económicamente no es viable”

La tecnología que tienen las baterías de carros eléctricos ha ido evolucionando de manera drástica.

Según GAC, hoy en día se están implementando elementos sumamente avanzados como las baterías LFP (litio hierro fosfato), las cuales destacan por tener una alta estabilidad térmica y ser seguras ante choques. Asimismo, tiene una extensa vida útil.

“Los carros eléctricos no son opciones viables para transitar por las carreteras del país”

De acuerdo con GAC, los motores eléctricos que están implementados en estos vehículos poseen una capacidad de entregar el 100 % de su poder desde que el conductor pisa el acelerador.

Al subir alguna pendiente o hacer algún adelantamiento en carretera, los usuarios podrán notar un estilo de manejo mucho más ágil, seguro y silencioso.

“Los vehículos eléctricos son demasiado costosos”

Si bien a primera instancia parece que comprar un vehículo eléctrico resulta más costoso que uno que utiliza combustibles tradicionales, bien es cierto que el conductor está recibiendo una ganancia a mediano y largo plazo.

De acuerdo con la marca de carros, en el país el costo por kilómetro recorrido utilizando energía eléctrica es hasta un 60 % o 70 % menor que el de un carro que utiliza gasolina.

Sumando otros aspectos como lo son los beneficios tributarios, los descuentos en el SOAT, la exención total del pico y placa en todo el territorio nacional y un mantenimiento más simple, la recuperación del dinero invertido será más rápida.