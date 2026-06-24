Gobierno Petro busca por decreto impulsar la industria de motocicletas en Colombia

El sector de motocicletas en Colombia ha ido incrementando su crecimiento en los últimos años, al punto de que cada vez se registra la venta de más unidades de este tipo de vehículos en el país.

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De acuerdo con los más recientes boletines compartidos por Fenalco y la Andi, durante el mes de mayo un total de 110.599 motos nuevas fueron registradas en el país, lo que representa un incremento del 23,03 % frente a la misma temporada de 2025.

Ya con corte entre los meses de enero y mayo, el porcentaje sube a un 34,00 %.

Ante estas cifras, el Gobierno Nacional sigue buscando formas de fortalecer la producción nacional de estos vehículos y la competitividad e innovación que se vive en la industria automotriz.

Es por ello que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se reunió con múltiples ensambladoras de motos del país en Cartagena con el objetivo de abordar el futuro del sector.

Durante el encuentro estuvieron presentes marcas destacadas como Incolmotos-Yamaha, Suzuki Motor, AKT Motos, HMCL-Hero Motos, Auteco Mobility, Fanalca-Honda y Grupo UMA.

Lo que busca el proyecto del Gobierno Nacional

En el desarrollo de la reunión, uno de los aspectos abordados por la viceministra de Comercio Exterior (e), Sofía Cañón, fue el proyecto de decreto que actualmente se encuentra en trámite y que busca actualizar el régimen de transformación y ensamble de motos.

Asimismo, se comentó sobre el ajuste del Porcentaje de Integración Nacional (PIN) por categorías, para incentivar a mayores niveles de producción nacional.

La idea del Gobierno Nacional es que estos automotores sean diseñados con tecnologías de cero o bajas emisiones, contribuyendo a una transición energética que cada vez cobra mayor fuerza en el mercado.

De acuerdo con la viceministra, es sumamente necesario que el régimen de transformación y el ensamble de motocicletas esté acorde a los estándares internacionales.

La viceministra de Comercio Exterior (e), Sofía Cañón, se reunió en Cartagena con representantes de las ensambladoras de motocicletas del país. Foto: MinCIT

Además, consideró necesario incrementar la participación de insumos nacionales en la producción, mejorar la cadena productiva e incorporar nuevas tecnologías que ofrece el mercado, sobre todo para las motocicletas eléctricas.

La viceministra espera que con el decreto, que aún se encuentra en proceso, se pueda avanzar en el cumplimiento de estos objetivos e impulsar el sector de motos en Colombia.

“La industria de motocicletas es un actor clave para el desarrollo productivo del país. En el Gobierno de las Oportunidades promovemos espacios de diálogo y construcción conjunta para fortalecer la producción nacional, impulsar la competitividad y generar más oportunidades para los colombianos”, comentó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

Según datos compartidos por la entidad, en el país existen nueve plantas ensambladoras donde son construidas localmente alrededor del 90 % de las motos que son comercializadas en Colombia, generando así alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos.