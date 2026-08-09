Conducir bajo la lluvia: las claves que pueden salvarle la vida en la vía

Cuando un conductor se encuentra manejando bajo la lluvia en Colombia, siempre trae consigo una serie de preocupaciones, especialmente con la diversidad de climas y terrenos que son característicos del país.

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No obstante, con una preparación adecuada y unas técnicas que se van consiguiendo en la práctica, existen formas en las que se pueden transformar estos imprevistos en un espacio de tranquilidad.

De acuerdo con la aseguradora Seguros Bolívar, hay varias razones por las que los conductores se preocupan más cuando están en zonas de lluvias, ya sea la disminución de la adherencia de las llantas o la reducción de visibilidad.

También existen otros peligros; por ejemplo, el carro se demora más en detenerse, incluso a velocidades moderadas, la estabilidad en curvas se ve más comprometida y maniobras bruscas pueden llevar a la pérdida.

¿Qué realizar cuando se conduce bajo la lluvia?

Según Seguros Bolívar, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta antes de emprender un viaje bajo una situación de lluvia.

Dentro de las primeras, sirve realizar una revisión preventiva que puede marcar una gran diferencia, entre ellas las llantas al ser el principal punto de contacto con el pavimento.

Revisar el estado de las llantas y los frenos es fundamental antes de emprender un viaje durante la temporada de lluvias. Foto: Getty Images

Para ello, se aconseja revisar que los neumáticos tengan el labrado adecuado, para que de esta manera puedan evacuar el agua. Asimismo, se recomienda estar chequeando periódicamente el estado de pastillas y discos de freno.

La visibilidad es otro aspecto clave, ya que la lluvia afecta la perspectiva del conductor; es por ello que hay que mirar que todas las luces del vehículo se encuentren funcionando a la perfección.

Además, se aconseja utilizar las luces bajas cuando hay precipitaciones; de esta forma estamos facilitando que otros conductores que se encuentren en la zona lo identifiquen.

En el caso de estar conduciendo bajo la lluvia, lo importante es reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que se encuentra circulando adelante, esto debido a que el pavimento mojado puede incrementar la distancia de frenado.

Los movimientos bruscos durante la conducción bajo la lluvia pueden aumentar el riesgo de perder el control del vehículo. Foto: Getty Images

Adicionalmente, se deben efectuar los cambios de dirección de forma progresiva y adaptar la velocidad acorde al nivel de lluvia.

No es viable realizar alguna aceleración, frenado o movimiento brusco, ya que esto incrementa las chances de un accidente vial. Tampoco es recomendable utilizar las luces altas, porque su reflejo en las gotas de agua dificulta la visión.

Si bien la precaución es fundamental, algún imprevisto se puede presentar, por lo que es importante que el conductor cuente con un seguro para vehículos que le puede brindar un respaldo ante una emergencia.