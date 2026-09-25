Néstor Lorenzo habló sobre el partido de despedida para James Rodríguez y dijo cuándo podría ser

En la previa al amistoso de Colombia vs. México en Baltimore (Estados Unidos), Néstor Lorenzo habló sobre la posibilidad de convocar a James Rodríguez para un partido de despedida, como hizo Argentina con Lionel Messi.

Néstor Lorenzo haría cinco cambios: se conoció la posible alineación de Colombia vs. México

“No he hablado, eso es una decisión de James. Es un jugador activo y él decidirá cuándo y dónde será su despedida. La Selección Colombia seguramente estará abierta en estas ventanas, en estas fechas Fifa de amistosos, para conversar esa posibilidad”, expresó.

Cabe recordar que la Tricolor jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali en el mes de noviembre y ese sería un escenario ideal para que James Rodríguez se despida ante su público; sin embargo, todo depende de sus planes.

Argentina, por ejemplo, convocó a Leo Messi después de haber anunciado su retiro de la selección. El astro rosarino jugará contra Benín en el Estadio Monumental y recibirá un homenaje ante la afición que lo vio celebrar tantos títulos con la camiseta albiceleste.

James Rodríguez es considerado por muchos el mayor ídolo en la historia de la Selección Colombia. Su retiro fue noticia en el ámbito internacional y dejó vacante la cinta de capitán que durante años le perteneció al volante cucuteño.

James Rodríguez ante la atenta mirada de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Foto: AFP

Inicia una nueva era sin James Rodríguez

A Néstor Lorenzo también le preguntaron sobre la nueva era que inicia sin James Rodríguez como principal referente. El técnico argentino señaló que no hay un jugador puntual que pueda reemplazarlo, sino que esto se hará desde el funcionamiento.

“La categoría de James, de Juanfer y esos jugadores no la tiene cualquiera. A lo mejor hay muchos jugadores con calidad, pero la adaptación a la Selección hace que tenga que decidir el momento de cómo y cuándo ejecutar alguna jugada magistral o un pase. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar”, explicó.

Confirmada la primera decisión de Luis Díaz tras no ser convocado a la Selección Colombia

México viene de ser equipo revelación en el Mundial 2026. Aunque cambió de técnico, tiene jugadores para competirle de frente a Colombia. “Nosotros al equipo le damos las herramientas para saber dónde nos conviene recuperar, de qué manera, por dónde nos conviene salir jugando y luego ellos tienen que decidir dentro del campo”, apuntó.

Lorenzo habló sobre Rafa Márquez como nuevo DT de la selección mexicana. “Conoce a los jugadores y seguramente ayudó mucho al Vasco Aguirre. Uno imagina que, por la clase de jugador que fue y dónde estuvo, va a hacer de la posesión de balón su leitmotiv”, analizó el argentino.

El técnico de la Selección Colombia confía en los jugadores que convocó, aun cuando brillan por su ausencia los nombres de James Rodríguez y Luis Díaz. “Tenemos una base importante. Jugadores que compitieron en Copa América, Mundial y eliminatoria. Esa base es un fundamento para darles seguridad a los jóvenes y generarles un contexto favorable”, dijo.

Colombia y México se enfrentarán este sábado, 26 de septiembre, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en Baltimore (Estados Unidos). La transmisión oficial será a través de Caracol TV y Canal RCN.