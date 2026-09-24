Arranca una nueva era para la Selección Colombia. En el pasado ya quedaron el Mundial 2026 y una generación donde estaban James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, entre otros.

El DT Néstor Lorenzo quiso que la renovación comenzara manteniendo algunos nombres del proceso pasado que aún, por edad, pueden estar presentes: Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí son algunos de esos casos particulares.

El primer rival de la Tricolor en esta nueva fecha Fifa de amistosos será México. Con dicho seleccionado suele enfrentarse el equipo nacional en amistosos y suma un saldo positivo en el historial.

Amistoso de Colombia vs. México previo al Mundial 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Después del juego con el cuadro manito, vendrán dos compromisos más que se realizarán también en Estados Unidos. Las selecciones confirmadas son Paraguay (viernes, 2 de octubre) y Perú (martes, 6 de octubre).

Hay que decir que solo hasta el miércoles pasado quedó completo el grupo de convocados en la sede de entrenamiento destinada por la Tricolor. El último en llegar fue el atacante sensación en Europa, Camilo Durán (Celtic de Escocia).

Desde el domingo pasado vienen haciéndose trabajos con quienes primero aterrizaron en territorio norteamericano.

Italia vs. Colombia: canal y hora para ver el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

En las últimas horas, el DT argentino atendió a medios de comunicación, lo que permitió recopilar declaraciones importantes. Una de ellas estuvo relacionada con los objetivos que se plantea con esta nueva camada.

“La idea, el estilo y la actitud de ser protagonistas, de competir contra los mejores, debe continuar”, apuntó Lorenzo.

Sobre el nuevo 10 que asumirá la conducción de la Tricolor tras el retiro de James Rodríguez, dijo: “Tenemos jugadores de buen pie, que pueden organizar el juego, buen pase y buena definición. Se pueden hacer cargo”.

🇨🇴 Lorenzo confía en sus nuevos convocados



⚽ Néstor Lorenzo apuesta por nuevos talentos en esta etapa de renovación de la Selección Colombia. El técnico ya prepara el duelo ante México de este sábado 26 de septiembre. 👀 ¿Qué esperas de este nuevo ciclo?#Seleccioncolombia… pic.twitter.com/wgXGThS0IQ — ditu (@Ditu_Tv) September 24, 2026

Finalmente, dio a conocer quién portará la capitanía ante la ausencia de referentes que por años estuvieron: “Dávinson Sánchez tiene actitud de líder y creo que la cinta va a ser para él en este partido”.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao, quien se ganó su cupo a punta de anotaciones, se mostró ilusionado: “Espero concretar”, se puso como meta en caso de tener acción vs. México.

Historial de Colombia vs. México en amistosos

El seleccionado colombiano cuenta con un favorable historial frente a su rival de turno el próximo sábado, 26 de septiembre.

Favorable racha de Colombia vs. México en los últimos cinco amistosos. Foto: Getty Images

En los últimos cinco enfrentamientos entre Colombia y México, la Selección nacional se impuso en cuatro ocasiones. El duelo restante terminó en empate, en 2011, cuando los mexicanos lograron por última vez rescatar un resultado ante la Tricolor.

11 de octubre de 2025: México 0-4 Colombia — AT&T Stadium, Arlington, Texas.

México — AT&T Stadium, Arlington, Texas. 16 de diciembre de 2023: México 2-3 Colombia — Memorial Coliseum, Los Ángeles.

México — Memorial Coliseum, Los Ángeles. 27 de septiembre de 2022: México 2-3 Colombia — Levi’s Stadium, Santa Clara.

México — Levi’s Stadium, Santa Clara. 29 de febrero de 2012: México 0-2 Colombia — Sun Life Stadium, Miami.

México — Sun Life Stadium, Miami. 22 de junio de 2011: Colombia 0-0 México — Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira.

Señal para ver en vivo México vs. Colombia