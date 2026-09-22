Revelaron cambio de última hora en la lista de la Selección Colombia: “Pidió no ser convocado”

La Selección Colombia inicia un nuevo ciclo mundialista bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Este sábado enfrentará a México en el primero de los tres amistosos programados para finales de septiembre y comienzos de octubre en Estados Unidos.
La lista de 26 convocados tiene varias caras nuevas como Camilo Durán (Celtic FC), Daniel Arcila (Club León), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Kevin Viveros (Athletico Paranaense) y Matías Orozco (CD Castellón), entre otros.
La idea de Lorenzo es probar algunos de los jugadores de la nueva camada y por eso dejó afuera a varios titulares como Luis Díaz, Johan Mojica o Camilo Vargas. En esa lista de ausencias también entra el volante Jefferson Lerma; sin embargo, su nombre estaba planeado para entrar en esta convocatoria.
Las razones de Jefferson Lerma
De acuerdo a la información de Mariano Olsen, periodista de Win Sports, fue el propio Lerma el que pidió que lo sacaran de la convocatoria a última hora.
“Jefferson Lerma le pidió a Néstor Lorenzo no ser convocado para la fecha FIFA. El mediocampista de 31 años sufre la inflamación de su pie por un pisotón”, indicó Olsen.
El volante vallecaucano jugó este fin de semana en la Premier League, lo que hizo aún más sonora su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia. “Jugó 45 minutos contra Leeds para ayudar al Crystal Palace que soporta varias bajas, pero no está al 100 % y prefirió comunicárselo al entrenador”, agregó el comunicador argentino.
Jefferson Lerma fue titular indiscutible de la Tricolor en el Mundial 2026, aun cuando arrastraba poca continuidad con el Palace en la parte final de la temporada pasada. El mediocampista goza de la plena confianza de Lorenzo y seguramente podría estar en la fecha FIFA de noviembre, cuando se encuentre plenamente recuperado de su lesión.
JEFFERSON LERMA pidió a Néstor Lorenzo NO SER CONVOCADO para la fecha FIFA.— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 22, 2026
El mediocampista de 31 años sufre la inflamación de su pie por un pisotón.
Jugó 45 min. vs Leeds para ayudar al @CPFC que soporta varias bajas pero no está al 100% y prefirió comunicárselo al entrenador. pic.twitter.com/Fu8TRcRGxn
La Selección Colombia se reencuentra en Filadelfia
Por lo pronto, Néstor Lorenzo echará mano de los otros volantes que llamó para esta convocatoria. Entre la baraja de opciones se encuentran Gustavo Puerta, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jhon Solís y Matías Orozco.
La Tricolor ya se encuentra entrenado bajo las órdenes del cuerpo técnico, de cara a los tres partidos que disputará en territorio estadounidense. Estos juegos de preparación están pensados para ir diseñando el equipo que arrancará las eliminatorias sudamericanas en 2027.
Este es el calendario de la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre-octubre:
26 de septiembre de 2026
- Colombia vs. México
- Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos
- Hora: 7:00 p. m. (COL)
2 de octubre de 2026
- Colombia vs. Paraguay
- Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos
- Hora: 7:00 p.m. (COL)
6 de octubre de 2026
- Colombia vs. Perú
- Lugar: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos
- Hora: 6:45 p.m. (COL)