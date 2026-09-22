Borrado de Selección Colombia se pone nuevamente a disposición de Lorenzo: “El deseo no se ha ido”

Aunque integró el proceso de Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, pasó el tiempo y Miguel Ángel Borja dejó de ser llamado al plantel cafetero. Hoy, a sus 33 años, el colibrí se destaca en América de México.

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La Selección Colombia vive una importante renovación. Futbolistas como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero dieron un paso al costado, mientras joyas como Juan Manuel Rengifo y Camilo Durán son los nuevos llamados.

Ahora bien, ¿Miguel Ángel Borja tiene un lugar en esta nueva Selección Colombia de Néstor Lorenzo? El colibrí no se cierra las puertas.

Miguel Borja: “Yo amo los colores de la Selección, ese deseo no se ha ido”

En diálogo con El Vbar, de As Colombia, Borja: “No, pues, yo amo los colores de la selección de mi país, y cuando era chico soñaba con vestir la camiseta de mi país y defenderla a muerte”.

Y añadió: “Tengo 33 años, soy un maduro y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo he creído que siempre ha sido Dios (...) Yo creo que lo ha dicho el profe muchas veces: La puerta de la Selección está abierta y yo nunca le he dicho no, mí le diré no a mi país”.

Miguel Ángel Borja cuando vestía los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Ahora bien, aunque Miguel Ángel Borja tenga un buen presente en América de México, también ostenta un pasado destacado en el FPC. Equipos como Junior y Atlético Nacional contaron con sus servicios.

“Yo le había dicho a Cuadrado que regresara a Colombia y no quería. Ahora que no le dije, últimamente regresó, y para mí es una felicidad”, dijo Borja en la misma charla.

🦈🇳🇬"YO TENGO LAS PUERTAS ABIERTAS EN NACIONAL Y JUNIOR, PARA CUANDO QUIERA VOLVER A COLOMBIA": Miguel Borja, jugador de América de México en #ELVBAR de @As_Colombia



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Y añadió: “Yo he estado en otros continentes y uno nunca deja de ver el FPC. Ellos regresan: James, Jackson, Cuadrado... Es muy bonito lo que está pasando, le da estatus a la liga”.