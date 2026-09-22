El exesposo con el que Amparo Grisales se casó a los 15 años, la sorprendió en vivo con un emotivo regalo de cumpleaños

Durante la emisión especial del programa Día a Día, de Caracol Televisión, la actriz y jurado de Yo me llamo, Amparo Grisales, fue sorprendida con la visita del pintor argentino Germán Tessarolo, quien fue su primer esposo.

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El reencuentro, concebido como parte del homenaje a la trayectoria y vida de la artista colombiana en el marco de su cumpleaños número 70, permitió a ambos repasar vivencias de su juventud, anécdotas sobre su matrimonio y las razones que llevaron al fin de su relación sentimental hace cerca de cinco décadas.

La reaparición de Tessarolo en el set del programa sorprendió a la actriz, quien no dudó en manifestar su asombro y admiración por el artista plástico. “Mi primer marido. Qué guapura de hombre y qué increíble artista”, expresó la actriz durante la transmisión.

Como gesto conmemorativo, Tessarolo entregó a Grisales una pintura personalizada acompañada de una dedicatoria que decía:

“Amparo, celebrar tu vida es celebrar la huella de tu luz”.

El primer esposo de Amparo Grisales reapareció en vivo Foto: Caracol TV

Durante el espacio televisivo, la actriz destacó que conserva varias obras de la autoría de su exesposo en su residencia, expresando que el respeto por su trabajo artístico se ha mantenido intacto a lo largo de los años.

Durante el programa, ambos recordaron los primeros momentos de su cercanía en Bogotá, cuando Grisales daba sus primeros pasos en la industria televisiva.

Según relataron, el encuentro inicial ocurrió en el apartamento del pintor tras una invitación compartida con amigos cercanos, donde la atracción mutua derivó en un noviazgo que mantuvieron en reserva durante algún tiempo.

La jurado de Yo me llamo detalló que, para encontrarse con el artista en aquella etapa, recurrió a evasivas cotidianas ante su familia, argumentando compromisos de grabación falsos.

Tiempo después, la pareja tomó la decisión de formalizar su unión mediante un matrimonio civil en el municipio de San Antonio del Táchira, en Venezuela.

Grisales señaló en la entrevista que la noticia de esta boda afectó profundamente a su entorno familiar, en particular a su madre.

De acuerdo con el testimonio de la actriz en Día a Día, enterarse de dicho enlace representó un momento de fuerte impacto emocional para su mamá.

Respecto a la disolución de su matrimonio, ambos explicaron que la separación se dio por el rumbo profesional que tomó la vida de cada uno. La consolidación de Grisales en las pantallas colombianas y las dinámicas artísticas de Tessarolo llevaron al distanciamiento gradual de sus objetivos personales.

“Empezamos a crecer, yo empecé a estar en televisión y ya había otros intereses de cada uno”, explicó Grisales sobre el cierre de esa etapa.

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Por su parte, Tessarolo coincidió en que la decisión respondió al respeto de las aspiraciones individuales: “Era otro tipo de relación, cada uno en su camino y uno no puede frustrar el camino del otro”.

A pesar de que el divorcio ocurrió hace aproximadamente 50 años, la emisión evidenció un trato afectuoso entre ambos.

El encuentro concluyó reafirmando la vigencia de la figura de Amparo Grisales dentro de la televisión colombiana, el reconocimiento mutuo de su historia compartida y la celebración de un año más de vida para la diva de la televisión colombiana.