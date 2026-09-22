El angustioso momento que vivió Beto Zabaleta cuando un asistente le lanzó una bengala cerca del rostro

El reconocido cantante de música vallenata Beto Zabaleta vivió un momento de tensión durante una reciente presentación en el municipio de El Difícil, Magdalena.

Diego Guauque estalla por la indiferencia tras el crimen de Ana Lucía y pide abrir debate sobre la cadena perpetua

Mientras interpretaba una de sus composiciones ante el público asistente, un artefacto pirotécnico fue lanzado desde la multitud y cruzó a escasa distancia de su rostro, obligándolo a hacer una pausa sobre la tarima.

El artista resultó ileso y pudo retomar el espectáculo minutos después. El suceso se registró mientras el intérprete vallenato avanzaba en su repertorio y entonaba el tema Lluvia de Mujeres.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes digitales y la información publicada por el diario regional El Pilón, una bengala arrojada desde la zona de espectadores atravesó el espacio aéreo del escenario, pasando a pocos centímetros de la cabeza del artista.

Ante el ataque, Zabaleta reaccionó apartándose de inmediato del frente de la tarima.

El hecho generó confusión entre los integrantes de su agrupación musical y el personal de logística encargado de la producción del evento.

El elemento pirotécnico utilizado habría sido disparado mediante un dispositivo manual tipo bazuca de pirotecnia de uso comercial. Asimismo, distintos medios señalaron que, de forma preliminar, se presume que el responsable del lanzamiento se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un parte oficial sobre la identificación o detención del individuo.

Minutos antes del altercado, el propio Beto Zabaleta había dirigido palabras de reconocimiento a los asistentes por el comportamiento registrado durante la jornada en el municipio magdalenense.

Tras la breve suspensión para evaluar la situación, Zabaleta regresó al frente del escenario para concluir su presentación en El Difícil.

Portavoces de su equipo de trabajo confirmaron que el cantante no sufrió quemaduras ni lesiones de ningún tipo, por lo que su itinerario de presentaciones en diversas regiones del país continúa desarrollándose conforme a lo programado.

Alberto “Beto” Zabaleta cuenta con una consolidada trayectoria de más de cuatro décadas en la música vallenata.

Ana Karina Soto y Pedro Palacio revelaron por qué fallaron sus dos intentos de matrimonio: “Pero se enfrió”

Su nombre quedó inscrito en la historia del género principalmente por la época en que lideró la agrupación Los Betos junto al reconocido acordeonero Beto Villa, dupla que dejó una impronta en el folclor colombiano entre los años 70 y 90.

A lo largo de su carrera, Zabaleta ha popularizado temas icónicos como La Gemela, Gitana, Cuando la Vi y Benditos Versos, manteniéndose como una de las voces de referencia en el circuito de festivales y eventos públicos a nivel nacional.

Recientemente, el artista fue una de las figuras principales en la nómina del festival Vallenato al Parque, celebrado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se presentó ante miles de espectadores.