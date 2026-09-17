Abelardo De La Espriella sorprendió a los asistentes a un evento en La Guajira: se animó a cantar vallenato en la tarima principal

Una movida agenda territorial adelantó este jueves, 17 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento de La Guajira, en donde visitó Riohacha y San Juan del Cesar.

En esos lugares, el mandatario colombiano realizó dos discursos; en el primero, De La Espriella anunció un paquete de medidas para La Guajira, las cuales están enfocadas en seguridad, desarrollo y migración.

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En la segunda intervención, en horas de la tarde, el presidente Abelardo De La Espriella, desde San Juan del Cesar, protagonizó un episodio que llamó la atención de los asistentes al evento.

El jefe de Estado se animó a cantar vallenato en la tarima principal, situación que generó sorpresa en los asistentes, quienes lo aplaudieron.

En pleno evento del Gobierno en San Juan del Cesar, La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella sorprendió a los asistentes al animarse a cantar vallenato en la tarima principal. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Vt8gJXfoeX — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026

Pero volviendo a las soluciones para La Guajira, el presidente publicó en sus redes sociales los detalles del paquete de medidas de su administración para esa región del país.

“Vine a La Guajira a gobernar desde el territorio: a escuchar directamente a sus autoridades, conocer de primera mano sus necesidades y tomar decisiones que se traduzcan en hechos y ejecución”, dijo el jefe de Estado.

También recalcó en su cuenta personal de X: “En materia de seguridad, tras concluir un Consejo de Seguridad, impartí instrucciones claras a la Fuerza Pública para fortalecer su presencia, recuperar el control territorial y combatir con contundencia a las estructuras criminales. Frente al fenómeno migratorio, ordené al director de Migración Colombia ponerse al frente de la situación directamente en el territorio y articular las acciones necesarias con las autoridades locales”.

“Para empezar a saldar la deuda histórica con este departamento, pusimos en marcha El Milagro de las Regiones, con compromisos concretos, financiables y ejecutables: una inversión aproximada de $ 7.500 millones en agua potable para Riohacha, Uribia, Alta Guajira y Maicao; $ 22.000 millones para drenaje pluvial; la reactivación de 180 viviendas en Fonseca; y $ 1,5 billones para proteger la continuidad del servicio de energía, con vigilancia rigurosa sobre cada peso para cerrarle el paso a la corrupción”, subrayó.

Y agregó: “En salud, reactivé el proyecto del Hospital de Alta Complejidad de Riohacha, con recursos para la E.S.E. local, y respaldamos el PAE. En el campo, estructuraremos un vehículo financiero para la represa del río Ranchería en El Cercado y apoyaremos a 4.000 pequeños ganaderos afectados por El Niño”.

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“Finalmente, en educación, instruí a la ministra para que, junto con las entidades competentes, se investiguen con rigor las presuntas irregularidades en la Universidad de La Guajira. Asimismo, fue designada Maritza León Vanegas como nueva delegada. La autonomía universitaria se respeta, pero no significa ausencia de controles ni estar por encima de la ley. La Guajira no necesita más promesas. Necesita presencia del Estado, inversión, autoridad y resultados. Y para eso vinimos”, puntualizó De La Espriella.