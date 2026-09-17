Abelardo De La Espriella dejó claro mensaje a los indígenas sobre la consulta previa: “No significa cerrar los ojos frente a los abusos”

Esta semana, el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, lideró un primer encuentro con comunidades indígenas, donde hizo referencia a las posturas que tendrá su administración ante varios puntos clave.
Uno de los puntos que se conoció hace referencia a la consulta previa, mecanismo que ha generado un fuerte debate en el país frente a la necesidad de desarrollar proyectos. Sobre este aspecto en el especial, el jefe de Estado aseguró que respetará ese mecanismo, pero dejó claro que no cerrará los ojos de cara a posibles abusos.
“La consulta previa se va a respetar. Es un derecho que mi Gobierno va a garantizar. Se respetarán las autoridades indígenas, sus territorios, sus usos y, por supuesto, sus costumbres”, expresó De La Espriella.
En el discurso que dio en ese cara a cara, el presidente indicó: “Pero también quiero ser muy claro para que no haya equívocos. Respetar la consulta previa no significa cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones o irregularidades que puedan crearse en torno a ellas. Mis instrucciones son precisas y claras para todos los miembros del Gobierno”.
El presidente Abelardo De La Espriella dijo que respetará la consulta previa con comunidades indígenas, pero advirtió: “No significa cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones o irregularidades que puedan existir en torno a ella”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/lbfdlUJ9xV— Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026
“Se revisarán detalladamente los procedimientos para impedir que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir la consulta previa en un negocio o utilizarla como mecanismo de presión económica. La voy a respetar, pero bajo ninguna circunstancia voy a aceptar que se utilice de manera ilegal como una presión al gobierno”, recalcó De La Espriella.
Además, expresó: “Esa revisión que les propongo no apunta al debilitamiento de la figura de la consulta previa, sino a su protección. Quiero repetirlo: la consulta debe servir para escuchar a las comunidades y encontrar soluciones, no para alimentar la burocracia ni llenar las alforjas de unos pocos. Ahora quiero hablarles de los asuntos presupuestarios. Los recursos destinados a los pueblos indígenas tienen que llegar a los pueblos indígenas”, subrayó.
Asimismo, el jefe de Estado expresó: “Parece una obviedad, pero ustedes saben que no siempre ocurre eso. La mayoría de las veces los recursos no llegan a los pueblos indígenas”.
Sumado a ello, el mandatario colombiano entregó otros detalles de ese encuentro en su cuenta personal de X: “Sostuve un encuentro con autoridades tradicionales y líderes de los pueblos indígenas de Colombia para trazar una nueva etapa en la relación entre el Estado y las comunidades. Reconozco el mandato constitucional de proteger nuestra diversidad étnica y garantizo el derecho a la consulta previa, con reglas claras que eviten que este mecanismo sea distorsionado por intermediarios”.
Sostuve un encuentro con autoridades tradicionales y líderes de los pueblos indígenas de Colombia para trazar una nueva etapa en la relación entre el Estado y las comunidades.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026
Reconozco el mandato constitucional de proteger nuestra diversidad étnica y garantizo el derecho a la… pic.twitter.com/bc63KvOZtT
“Quiero una política en la que las comunidades participen desde el origen en los proyectos estratégicos de regiones como la Amazonía, el Pacífico, La Guajira, la Orinoquía y las zonas de frontera. Al mismo tiempo, ejerceremos un riguroso control fiscal para garantizar que cada peso destinado a estas comunidades se traduzca en resultados concretos: escuelas dignas, salud, agua potable y mejores condiciones de vida”, dijo el presidente.
Por último, De La Espriella recalcó: “Frente a la situación del pueblo misak de Guambía, dispuse la revisión jurídica de los actos administrativos de la ANT que agravaron los conflictos territoriales y ordené la presencia de la Fuerza Pública para salvaguardar la vida y proteger a las comunidades frente a las amenazas de grupos armados organizados. Que la extraordinaria diversidad de nuestra patria nunca sea una razón para dividirnos, sino una fuerza que nos una y un motivo para sentirnos profundamente orgullosos de Colombia”.