Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Petro, reaccionó a la ley de sometimiento de Abelardo De La Espriella

Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Gustavo Petro, reaccionó a la ley de sometimiento que anunció el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en los últimos días.

El Gobierno presentará al Congreso la ley de sometimiento para grupos armados: “No habrá negociaciones largas ni rebajas desproporcionadas”

El exfuncionario utilizó su cuenta de X y se mostró a favor de esta iniciativa que fue confirmada por el ministro de Justicia, Iván Cancino. “Valoro que el gobierno esté considerando escenarios de diálogo y sometimiento a la justicia con algunos grupos y estructuras armadas ilegales”, dijo.

“Las puertas de una salida negociada no se deben cerrar y estos espacios no son incompatibles con la política de seguridad”, agregó.

No obstante, es importante recalcar que Cancino dejó en claro que no existirá ninguna negociación con los grupos armados, ya que el jefe de Estado ha sido más que insistente en que los criminales se someten a la justicia o serán perseguidos por la Fuerza Pública.

El ministro explicó que el proyecto que presentarán en el Congreso lo están articulando entre el propio presidente, el ministro del Interior y la cartera que él dirige. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas. Es un sometimiento a la ley, como fue un programa de campaña”, señaló.

Le dicen a Abelardo De La Espriella lo que podrían hacer las disidencias y el ELN tras anuncio de ley de sometimiento: “Es probable”

El anuncio se da poco después de que Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho y uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, asegurara en diálogo con SEMANA que estaba dispuesto a entregarse a la justicia y al Gobierno.

“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme”, comentó.

Iván Alfonso Cancino González, Ministro de Justicia y del Derecho Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

Por el momento, no se tienen mayores detalles de cómo será esta ley de sometimiento. Cancino precisó que la presentarán en las próximas semanas al Congreso, aunque no indicó ninguna fecha exacta.