El Gobierno presentará al Congreso la Ley de Sometimiento para grupos armados: “No habrá negociaciones largas ni rebajas desproporcionadas”

Tal como lo anticipó SEMANA, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella está trabajando en la estructuración de una Ley de Sometimiento a grupos armados que les permita entregarse con unas reglas judiciales claras.

El anuncio lo hizo en la tarde de este martes, 15 de septiembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, desde el Congreso.

“Todo el tema profundo de lo que es la Ley de acogimiento o sometimiento lo estamos articulando entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, el presidente Abelardo De La Espriella, y el ministro de Justicia”, informó Cancino.

No quiso anticipar conceptos, pero dejó claro que “será de acuerdo en la política en lo que no hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas. Es un sometimiento a la ley, como fue un programa de campaña”.

Cancino no dijo cuándo se presentará oficialmente la Ley, pero sí afirmó que sería en las próximas semanas.

Y es que hay alzados en armas que tienen intenciones de someterse a la Justicia, pero esperan una Ley de Sometimiento que les garantice unas reglas claras cuando abandonen las armas.

En la más reciente edición impresa de SEMANA, la periodista colombo- española, Salud Hernández- Mora, entrevistó a Fredy Castillo Carrillo, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien confesó que estaba dispuesto a entregarse a la Justicia y al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“Yo estaría dispuesto a pagar cinco años de cárcel”, le dijo Fredy Castillo a Salud. Foto: SEMANA

“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?“, dijo Castillo Carrillo.

Y añadió: “Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”.

Fredy Castillo Carrillo jefe Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada Jefe de Bendito Menor Entrevista Salud Hernández-Mora Foto: SEMANA

Salud Hernández- Mora le preguntó cuántos años estaba dispuesto a pagar en una cárcel, en caso de que decidiera entregarse a la Justicia, y respondió: “Cinco años”.

Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora del Pacífico. Foto: FRANCISCO ARGÜELLO-SEMANA

No tener una ley de sometimiento para los grupos armados fue uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno del expresidente Gustavo Petro a la hora de dialogar de paz.

SEMANA entrevistó, en octubre de 2025, a Walter Mendoza, de la Coordinadora Bolivariana del Pacífico, y él dijo que no entregaría la armas porque no había garantías claras para él y su tropa después de regresar a la vida civil.

Se espera que la propuesta de la Ley de Sometimiento se conozca y pase a estudio por el Congreso.