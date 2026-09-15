Carolina Corcho, epicentro de críticas en el Pacto Histórico: exembajador Moisés Ninco le pide aclaración y habla de “honestidad” y “respeto”

La senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, ha ganado grandes seguidores en la izquierda. También a uno que otro contradictor. Sus diferencias con el candidato presidencial Iván Cepeda, desde la consulta interna de octubre de 2025, donde el político del Polo Democrático se convirtió en el candidato oficial del Pacto a la presidencia, la llevó a tener un leve distanciamiento con algunos sectores de su partido.

Corcho ha sido crítica de la propia izquierda y de Iván Cepeda. Recientemente escribió una carta ciudadana y un boletín informativo donde se refirió a la importancia de afiliarse al Pacto Histórico y a su tendencia: “¡Ni un paso atrás!"

Carolina Corcho Senadora electa Foto: juan carlos sierra-semana

En su escrito que divulgó a través de sus redes sociales lanzó más de una pulla contra el petrismo y reconoció que “nos hubiera gustado que en esa consulta (presidencial de 2026, donde ganó Iván Cepeda) hubiese habido más transparencia, por ejemplo, que se hubiesen realizado escrutinios para que el resultado final fuese más legítimo y transparente. No hubo escrutinios, pero fue mucho mejor que el bolígrafo. Aun con esas falencias, aceptamos el resultado y seguimos luchando porque las normas que rijan el partido y sus prácticas sean democráticas”.

El tema no gustó a varios sectores de la izquierda.

Este martes, 15 de septiembre, el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco, le hizo una pregunta pública a Carolina Corcho.

“Pregunta legítima: ¿por qué la senadora se opuso y obstruyó que se realizara la consulta popular del Pacto Histórico de octubre en el exterior, impidiendo la participación de las y los migrantes colombianos en el mundo?”.

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México. Foto: Redes sociales

Y siguió: “Si la senadora dice que ‘es mejor una consulta imperfecta que un bolígrafo perfecto’, creo que sería importante que lo aclarara a las bases de un movimiento que merecen honestidad y respeto”. Corcho no ha respondido el interrogante, al menos hasta la tarde de este martes.

Recientemente, Carolina Corcho e Iván Cepeda se sacaron chispas en redes sociales tras la decisión de cinco representantes a la Cámara del Pacto Histórico, que hacen parte de la Comisión de Acusación de la Cámara, de respaldar una proposición que favorecía al expresidente Álvaro Uribe porque su investigación por la masacre de El Aro pasara de la Fiscalía a la Comisión.

Corcho, en su reclamo, mencionó a Iván Cepeda y habló de su liderazgo en el Pacto Histórico. El también senador del Pacto Histórico no se quedó callado.

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Foto: SEMANA

“A quien ha dado la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y sacado adelante el proceso de estos crímenes en Antioquia no es a quien hay que culpar, querida Carolina. He sido quien sostuvo un largo proceso con el expresidente Uribe que produjo su condena judicial”, manifestó Cepeda.

Corcho ha insistido en que su único objetivo es unir al Pacto Histórico, pero en el interior de la izquierda hay más de una herida que no ha sanado.