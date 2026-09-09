Carolina Corcho, tras diferencias con Iván Cepeda, habla de la campaña de afiliación al Pacto Histórico y reconoce falencias democráticas en la izquierda

La exministra de Salud y hoy senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, escribió una carta ciudadana y un boletín informativo donde se refirió a la importancia de afiliarse al Pacto y a su tendencia que llama ¡Ni un paso atrás!

“El Pacto Histórico lanzó su campaña de afiliación. Y nuestra Tendencia ¡Ni un paso atrás! también abrió su aplicativo. Son dos procesos distintos, pero el propósito es uno solo: organizarnos para fortalecer el partido y la democracia desde las bases”, explicó la reconocida psiquiatra.

Y a renglón seguido reconoció que el proceso interno del Pacto Histórico “aún no es plenamente democrático”.

Iván Cepeda y Carolina Corcho se midieron en la consulta interna del Pacto Histórico. Foto: Semana

Según Corcho, “nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas. Pero la democracia se construye paso a paso: es una forma de ser, unos procedimientos y una cultura que apenas estamos forjando. Y eso no será posible sin las diferencias y el pluralismo. Por eso existen las tendencias: para ejercer esas diferencias con propuestas, ideas y prácticas que consoliden el Pacto desde adentro”.

La exministra reflexionó y preguntó qué garantizará la unidad del Pacto Histórico. Y a renglón seguido respondió: “La unidad estará garantizada si las decisiones se toman democráticamente y si nos dotamos de unos estatutos que normen las tendencias y que sus procedimientos y órganos de dirección sean acatados por todos”.

Dijo que el Congreso deberá discutir a fondo el programa del partido “que no es poca cosa. Es lo que se propone hacer el partido en los próximos años”.

Carolina Corcho. Bogotá Octubre 10 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Entre las líneas de su escrito, Corcho reconoció que “nos hubiera gustado que en esa consulta (presidencial del 2026 donde ganó Iván Cepeda) hubiese habido más transparencia, por ejemplo, que se hubiesen realizado escrutinios para que el resultado final fuese más legítimo y transparente. No hubo escrutinios, pero fue mucho mejor que el bolígrafo. Aún con esas falencias aceptamos el resultado y seguimos luchando porque las normas que rijan el partido y sus prácticas sean democráticas”.

Recientemente Corcho y Cepeda se sacaron chispas en redes sociales tras la decisión de cinco representantes a la Cámara del Pacto Histórico, que hacen parte de la Comisión de Acusación de la Cámara, quienes respaldaron una proposición que favorecía al expresidente Álvaro Uribe porque su investigación por la masacre de El Aro pasaría de la Fiscalía a la Comisión.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Corcho, en su reclamo, mencionó a Iván Cepeda, y habló de su liderazgo en el Pacto Histórico y el también senador del Pacto Histórico no se quedó callado.

“A quien ha dado la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y sacado adelante el proceso de estos crímenes en Antioquia no es a quien hay que culpar, querida Carolina. He sido quien sostuvo un largo proceso con el expresidente Uribe que produjo su condena judicial”, manifestó Cepeda.

El objetivo hoy de Carolina Corcho es unir al Pacto Histórico, pero en el interior de la izquierda hay unas heridas que no están totalmente sanas.