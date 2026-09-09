El representante a la Cámara Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático, presentó una solicitud a esa corporación para realizar un debate sobre los denominados poderes mafiosos locales, también conocidos popularmente como el “voto fusil”, expresión que hace referencia a la incidencia de los grupos armados criminales en los resultados electorales.

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“Agradezco a muchos representantes que me acompañan en el debate en plenaria de la Cámara de los poderes mafiosos locales”, dijo el congresista.

Guerra recordó que durante el tiempo en el que estuvo en el Senado intentó que se llevara a cabo este debate; sin embargo, no fue posible, por lo que esta vez hará el intento a través de la Cámara de Representantes.

El congresista mencionó que en 2004, cuando Gustavo Petro era representante a la Cámara, su imagen ganó relevancia gracias a debates relacionados con esos “poderes mafiosos locales”.

“Ahora, 22 años después, conozcamos la historia de la metástasis de esos poderes mafiosos locales y cómo Petro llega en 2022 a la Presidencia, cómo se desarrollan las elecciones locales de 2023 y cómo en 2026 tratan de repetirnos la victoria con Iván Cepeda”, señaló Guerra.