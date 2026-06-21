Iván Cepeda votó en la segunda vuelta presidencial en la localidad de Kennedy: “Que triunfe la democracia”

Hacia las 11 de la mañana, el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, para ejercer su derecho al voto, en medio de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, en la que le apuesta a llegar a ocupar el cargo más importante del país.

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Rodeado de miles de personas, con una algarabía de apoyo, el candidato pronunció unas palabras después de realizar su voto en la mesa 7 de este puesto de votación, la cual fue dispuesta en una tarima, dada la alta afluencia de periodistas y camarógrafos.

Rodeado de cientos de seguidores, Iván Cepeda ejerció su derecho al voto y aseguró que, de ganar, gobernará para todos los colombianos. Foto: Alejandro Acosta

Acompañado de un fuerte esquema de seguridad, el candidato aseguró a la opinión pública que es motivo de orgullo concluir la campaña hoy, con todos los esfuerzos de su equipo.

“Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a los ciudadanos y a la ciudadanía en general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años”, indicó.

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Adicionalmente, agradeció a las poblaciones campesinas y rurales que, pese a las limitaciones logísticas y de transporte, acuden a las urnas para llegar a cumplir sus derechos democráticos.

"Hemos hecho una campaña limpia, transparente y honesta". Así fue el mensaje de Iván Cepeda tras depositar su voto en la segunda vuelta presidencial. Foto: Alejandro Acosta

Además de eso, Cepeda hizo una invitación a que la jornada sea tranquila y serena, además que haya un comportamiento democrático de todos. “Respeto la democracia, respeto la política transparente, no insultos y no dinámicas de agresión; todos tienen derecho a pensar en Colombia para construir un destino común y tejido por todos nosotros”, agregó.

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Además, aseguró que, al triunfar, espera gobernar para todo el país y no para un solo sector. También detalló que se ha desplegado un gran número de testigos electorales para que revisen con detenimiento el proceso electoral.

El candidato del Pacto Histórico llamó a vivir una jornada tranquila, respetar la democracia y evitar las agresiones durante las elecciones. Foto: Alejandro Acosta

“Reconoceremos el resultado, pero también ejerceremos una clara observación meticulosa del resultado. Si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos”, sentenció.