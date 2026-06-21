Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia, emitió un mensaje tras la apertura de las urnas: “Con determinación”

La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Aída Quilcué, compartió una declaración formal dirigida a los ciudadanos tras la apertura oficial de las mesas de votación.

🔴 Elecciones Colombia 2026 HOY EN VIVO | Abelardo De La Espriella compartió un mensaje con los votantes: “Quiero darle las gracias a cada colombiano”

La fórmula del aspirante presidencial Iván Cepeda Castro instó a la población a participar de manera activa en la jornada electoral de este domingo, 21 de junio. La líder política enfatizó en la importancia de las primeras horas de la jornada.

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Quilcué declaró: “Las urnas se encuentran abiertas en todo el territorio nacional. Invitamos a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto con determinación”.

De igual forma, la líder indígena comentó que “estas horas iniciales son fundamentales para el proceso, por lo cual solicitamos a los electores dialogar con sus familiares, amigos y vecinos para motivar la asistencia a los puestos de votación antes del cierre de la jornada”.

Durante el inicio de las votaciones de este domingo, las autoridades electorales reportaron normalidad en los diferentes puestos del país. Hasta el momento, ni el candidato presidencial Iván Cepeda ni su fórmula vicepresidencial han asistido a sus respectivas mesas asignadas, por lo que los equipos de prensa permanecen a la espera de su participación en las urnas.

Movilización de aspirantes y proyecciones de participación ciudadana

Oficialmente se abren las urnas en todo Colombia ❤️🇨🇴



Gracias por acompañarnos, hoy es un día para votar desde el amor, la reflexión y la convicción de una mejor Colombia para todos, todas y todes.#melajuegoporlavida pic.twitter.com/wg4MneNJPu — Aida Quilcué (@aida_quilcue) June 21, 2026

Por otra parte, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ejercieron su derecho al sufragio durante las primeras horas de la mañana.

Los integrantes de esta campaña compartieron pronunciamientos institucionales sobre el desarrollo de los comicios y confirmaron que esperarán el boletín final de resultados en la ciudad de Barranquilla.

Los consulados y embajadas en el exterior también registran el ingreso de los ciudadanos colombianos residentes fuera del país que participan en la segunda vuelta presidencial.

Las mesas de votación permanecerán abiertas al público hasta las 4 de la tarde. Las proyecciones de los analistas electorales señalan que la participación total en esta jornada podría consolidarse por encima de los 25 millones de votantes.