Álvaro Uribe ejerció su derecho al voto y lanzó contundente mensaje: “Una decisión entre la democracia o la consolidación del chavismo”

Desde tempranas horas, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ejerció su derecho al voto y destacó la relevancia de la jornada electoral. En su mensaje, planteó la elección como una decisión entre dos modelos de país: uno orientado a las libertades democráticas y al bienestar social, y otro que, según su postura, estaría vinculado a la consolidación de corrientes políticas asociadas al chavismo.

“Esta es una elección muy importante porque, de un lado, tenemos la posibilidad de un país con libertades democráticas y bienestar social, y del otro lado, la consolidación de la sucursal chavista en Colombia. Regresar esas sucursales chavistas es muy difícil”, dijo el expresidente en una corta entrevista a los medios en Rionegro, Antioquia.

Elección entre libertad y sucursal chavista. pic.twitter.com/SidIVxO6Xw — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2026

Además, Álvaro Uribe dejó en evidencia su apoyo a los candidatos Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, del partido Defensores de la Patria, al señalar que esa fue su elección en la segunda vuelta presidencial.

Para esta segunda vuelta, un total de 41.421.973 colombianos se encuentran habilitados para participar en la jornada electoral. Dentro del territorio nacional podrán votar 40.007.312 ciudadanos, de los cuales 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. Por su parte, en el exterior están habilitados 1.414.661 votantes, distribuidos en 777.343 mujeres y 637.318 hombres.

Registrador Hernán Penagos abrió oficialmente las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Además, la Registraduría Nacional instaló 13.742 puestos de votación (13.489 en Colombia y 253 en 116 consulados de 67 países), los cuales están conformados por 122.020 mesas. De estas, 118.350 se ubican en el territorio nacional, 1.489 funcionaron en el exterior entre el 15 y el 20 de junio, y 2.181 operan este 21 de junio.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón del menú ‘Consulta lugar de votación’.